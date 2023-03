La fruta, ¿con piel o sin ella? Esto dicen los expertos

Todo va en los gustos de cada uno o no. Muchas veces nos preguntamos si la fruta es más sana o más saludable comerla con su propia piel, como puede ser en el caso de la manzana, siendo uno de los más característicos. En este artículo vamos a desvelarlo y con la ayuda del dietista-nutricionista Pablo Ojeda, miembro también de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y colaborador en varios medios de comunicación.

“Como más te guste, se ha demostrado hace poco que las vitaminas que tanto se dicen que están en la piel no es tanto como parecía, por tanto, como más te guste. Por normal general, al 90% de las personas no les gusta la textura, así que tenemos que tomar texturas más agradables con la fruta para tomarla más veces y que nos guste más”, subraya en una entrevista.

Y es que este experto en nutrición recalca que siempre se ha dicho que es más saludable comer la fruta con piel, porque es donde se guardan más propiedades nutricionales, y que si la quitamos se pierde parte de la fibra y de algunos fitoquímicos: “Sin embargo, también hay estudios que sostienen que no existe tanta diferencia entre comer la fruta con piel o sin ella”.

Así, insiste en que si el melocotón no nos gusta con piel no tengamos ningún remordimiento a la hora de quitarlo, o bien que no pensemos tampoco que por quitarle la piel a la manzana vamos a dejar de ir durante una semana al baño.

Eso sí, no les quitamos la piel a las frutas Ojeda aconseja encarecidamente darles un agua, lavarlas bien para eliminar los restos de plaguicidas que puedan acumular, así como la propia suciedad de las huertas o del transporte.

Cuáles son las mejores frutas

Por otro lado, y preguntado por cuáles son las mejores frutas que podemos consumir, este dietista-nutricionista aboga por aquellas que cumplan tres características: de temporada, de proximidad y con variedad.

“Las mejores frutas son las de temporada. Ahora con el tema invernadero podemos encontrarlas todo el año, pero en la época de verano, por ejemplo, abundan los frutos rojos, con más antioxidantes y un tesoro que tenemos siempre. También la fruta de temporada es más económica, va a estar más buena, y si la compramos favorecemos igualmente el mercado local y un planeta más sostenible”, añade. Si tuviera que quedarse con algunas en concreto apunta a: cítricos, a las peras y a las manzanas, al plátano y a los frutos rojos.

¿La fruta engorda?

Sobre si la fruta engorda o no, mantiene que hoy en día hay personas que aún piensan que sí lo hace porque tiene fructosa, mucho azúcar, que va directa al torrente sanguíneo, sube la insulina y dificulta la pérdida de grasa. “No solo no es cierto, sino que es un concepto más que trasnochado”, avisa el miembro de la SEEDO.

“Mucho se ha dicho acerca de que ciertas frutas, como el melón, engordan si se toman por la noche. Son falsas creencias infundadas. A la industria alimentaria le interesa que te comas unas natillas y no una pieza de fruta“, reseña.

Dice que tampoco podemos acusar a un alimento en concreto de provocar un aumento de nuestra grasa corporal. La fruta es imprescindible para todos, tanto si quieres perder peso como si no. Llevan hidratos de carbono y tienen azúcares. Pero también minerales, agua, y fibra. Más aún, el consumo de fruta diario está relacionado con una disminución en la grasa corporal y con un mejor control de la glucemia o azúcar en sangre”, remarca Pablo Ojeda, quien precisamente ha publicado 'Comida, vamos a llevarnos bien' (Planeta), junto con la venezolana y exparticipante de Masterchef Celebrity Virginia Troconis.