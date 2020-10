El Gobierno ya planea subir el precio del tabaco

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado a las principales organizaciones del Control del Tabaco en España, presididas por el CNPT, y a la asociación Nofumadores.org, en una reunión mantenida esta semana, la intención del Gobierno de subir el precio del tabaco.

Según han informado desde Nofumadores.org, Illa les aseguró que la no inclusión en los Presupuestos Generales del Estado no quiere decir que "no pueda hacerse por otros procedimientos legislativos", señalando que están trabajando con el Ministerio de Hacienda para resolver los aspectos técnicos.

En este sentido, Nofumadores.org ha recordado al ministro que con un 34 por ciento de población fumadora es muy difícil luchar contra el tabaquismo con una "cajetilla a 5 euros o el tabaco de liar a 2,5 euros. "Estamos haciendo justo lo contrario que Europa y seguimos siendo su estanco", ha apostillado.

Asimismo, y tal como ha comentado la organización, el ministro de Sanidad ha admitido que se había reunido con la industria del tabaco, a la cual informó que las medidas se tomarían en función de la protección de la salud e incluso apuntó a una paulatina "reconversión" de los sectores que viven del tabaco, tal y como la presidenta de Nofumadores.org le había pedido previamente, por ser una industria que está basada en la muerte de 55.000 españoles al año.

Otros países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, o Finlandia ya anuncian que entre 2030 y 2035 el tabaco estará tan desnormalizado que los niños lo mirarán con extrañeza como una costumbre del pasado. "Estos países y otros tantos tienen una estrategia de 'END GAME'. En España aún ni se ha articulado, ni se ha puesto fecha, y mientras tanto 550.000 personas han muerto por tabaquismo en la última década y la generación de mujeres que vivió el paso a la democracia en España iguala ya en muertes de cáncer de pulmón a las muertes por cáncer de pecho", ha detallado la presidenta de Nofumadores.org.

En efecto, el cáncer de pulmón entre mujeres se ha incrementado un 400 por ciento en los últimos 30 años debido al aumento de la población fumadora femenina. Por este motivo, Nofumadores.org ha destacado a Illa la necesidad de establecer una hoja de ruta y un calendario de planificación para una nueva ley de tabaco fundamentada en un 'Programa de lucha contra el tabaco en España', con un sistema de financiación innovador, que aporte viabilidad económica y garantía de futuro en su aplicación, siguiendo los modelos que ya funcionan en Francia 'Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022' y en el Reino Unido 'Tobacco Control Plan 2017-2022'.

Para Nofumadores.org, acabar con el humo en las terrazas de hostelería es la acción principal ya que conseguiría la desnormalización del tabaco en un país donde tenemos el mayor número de bares y restaurantes per cápita del mundo siendo estos nuestros centros neurálgicos de sociabilización.

Además, Nofumadores.org se sumó al resto de organizaciones en lamentar que la distancia de seguridad para poder fumar o vapear en espacios comunitarios se haya establecido en tan solo dos metros, en lugar de los 10 metros que aconsejan los expertos, por ser una actividad de alto riesgo realizada sin mascarilla en la que se proyectan aerosoles a larga distancia.

"Obviamente, los dos metros son insuficientes y han sido la excusa para seguir fumando en las terrazas y en las calles", ha avisado el vicepresidente de Nofumadores.org, Ubaldo Cuadrado. Asimismo, Nofumadores.org ha reclamado la "inmediata extensión" a toda España de la prohibición explícita de fumar en las terrazas que ya se da en Baleares y Canarias, con el objetivo de aumentar la seguridad de los usuarios y trabajadores del sector hostelero y reducir el riesgo de transmisión y contagio del virus, así como medida de protección a las personas fumadoras pasivas.

Este aumento de los espacios libres de humo, a juicio de la organización, debe hacerse "inmediatamente extensible" a los perímetros de todos los centros sanitarios y educativos, empresas y establecimientos públicos. Al mismo tiempo, Nofumadores.org ha pedido a Illa que cuente con ellos para poner los cimientos de la 'Primera Generación sin Tabaco en 2025', lo que supondría que los nacidos a partir de 2007 no podrán comprar tabaco.

Se trata de niños que a día de hoy tienen 13 años y aún no han probado el tabaco por lo cual no lo echarían de menos nunca, pero para ello tenemos que reforzar las medidas que impiden el acceso al tabaco a estos menores y calificar de infracción grave el hecho de vender tabaco y productos relacionados a menores de edad. "Solo conseguiremos terminar con la pandemia del tabaquismo cortando el flujo de entrada de nuevos usuarios, los cuales la industria busca siempre entre las generaciones más jóvenes", han apostillado desde Nofumadores.org.

Asimismo, Nofumadores.org coincide con el resto de asociaciones en una medida, en la cual el ministro ha anunciado que ya estaban trabajando en la adopción del empaquetado genérico para todos los productos de tabaco.