Dos ‘súper vegetales’ imprescindibles en la dieta diaria (y con recetas)

La campaña “CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and Vegetables from Europe” ofrece una serie de recomendaciones para adaptar a nuestra rutina estas dos verduras tan beneficiosas. ¡Toma nota de las recetas sencillas que te proponemos y que se convertirán en tus favoritas!

Comer más verduras ayuda a alcanzar el bienestar cuidando nuestra salud. Pero entre la infinidad de propuestas de recetas y nuevos alimentos que se nos presentan en el mercado, destacan dos ‘super vegetales’ por sus valores nutricionales esenciales y porque aportan grandes beneficios a nuestro organismo: el brócoli y el espárrago verde.

¿Por qué el brócoli es una ‘super verdura’? Recomendaciones para su consumo

Hervido, asado, frito, crudo en ensaladas, en cremas..., no cabe duda de que el brócoli es una verdura muy versátil que se puede preparar de muchas maneras, y es perfecta para cualquier momento.

Es importante que el brócoli se consuma lo más verde posible, ya que es cuando sus propiedades están plenamente presentes. Para conservarlo, no hay ningún sitio mejor que la nevera, protegido por alguna bolsa de film perforada y debe consumirse entre los tres o cinco días siguientes a su compra. Sólo un consejo más: para disfrutarlo plenamente conviene no cocinarlo en exceso. El brócoli debe estar siempre tierno y crujiente.

Pero ¿cuáles son los beneficios de este rico vegetal?

1. Aporte de vitaminas. Es, sin duda, uno de los mayores protagonistas en valor nutricional porque aporta una buena cantidad de vitaminas, como la vitamina A, beta-caroteno B1, B2, B6, E o vitamina C.

2. Antioxidante natural. Este aluvión de vitaminas la convierten en un antioxidante natural, principalmente gracias a la vitamina C, una vitamina que contribuye a la protección de las células contra el daño oxidativo.

3. Fuente de fibra. El brócoli es una fuente de fibra libre de grasa (3g por 100g), que actúa como alimento saciante y poco calórico con aporte de hierro, que fortalece el sistema inmunitario y reduce el cansancio y la fatiga.

4. Sabor único y delicioso. Y, además, de todas estar propiedades nutricionales, es un alimento con un rico sabor que combina muy bien con otros alimentos.

Los espárragos verdes, alimentos completo

A la plancha, revueltos, hervidos..., los espárragos verdes son un producto estupendo y versátil, que está más sabroso cuando se mantiene tierno y crujiente.

He aquí sus valores nutricionales:

Alto poder antioxidante. A pesar de contar con un bajo contenido energético, los espárragos contienen gran cantidad de nutrientes (fósforo, potasio, ácido fólico y vitaminas C, B y D) y un alto poder antioxidante, lo que le convierte en un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional.

Son diuréticos. Perfectos para eliminar toxinas de nuestro organismo; también es una fuente de fibra que favorece el correcto funcionamiento del tránsito intestinal.

Sabor diferencial. La gran diferencia de temperatura entre el día y la noche en los diferentes sitios donde se cultiva (Granada, principalmente, pero también Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén, Córdoba, Guadalajara y Extremadura) hace que las características organolépticas de los espárragos verdes de España sean tan especiales, con un sabor diferencial que combina lo dulce con un ligero sabor amargo, un aroma intenso y una textura carnosa y firme.

La gran apuesta por la dieta

Los nutricionistas y los organismos sanitarios están de acuerdo en que existe una correlación positiva entre la ingesta de frutas y verduras y la buena salud de la población: un consumo elevado de frutas y verduras es beneficioso para la calidad de vida de las personas. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, sólo el 14,3% de los consumidores comen 5 o más raciones al día, que es la ingesta recomendada por la UE.

Por este motivo, el sector de frutas y verduras impulsa el programa de promoción cofinanciado por la Unión Europea, “CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and Vegetables from Europe” que incluye la campaña “Compite por una vida mejor consumiendo al menos 5 frutas y verduras al día, Únete al #longlifechallenge de Europa” con el fin de elevar el consumo de estos alimentos.

Una propuesta que resalta el valor de las frutas y hortalizas europeas de forma novedosa haciendo reflexionar a los consumidores sobre los beneficios, pero también el atractivo de comer cinco raciones (o más) de frutas y hortalizas al día. Y para ello, nada mejor que integrar frutas y verduras a través de deliciosas y fáciles recetas en la dieta.

Y para ello, os descubrimos varias recetas con estos superalimentos para crear platos ligeros y suculentos y pasarse al lado más “green” sin renunciar al sabor.

¡He aquí unos ejemplos de elaboraciones deliciosas, y sencillas, realizadas con espárragos verdes y brócoli!

ENSALADA VIETNAMITA DE ESPÁRRAGOS VERDES, BIMI Y ESPINACAS

INGREDIENTES

1 manojo de espárragos / 1 bimi / 120 g de hojas de espinaca / 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra / 3 cucharadas de aceite de cacahuete o sésamo / Una guindilla roja pequeña / * cucharada de jengibre / 1/2 diente de ajo / 2 cucharadas de salsa de pescado / 1 lima en zumo / 1 cucharada de jarabe de agave o arce / Sésamo blanco / Sal

ELABORACIÓN

En el microondas a máxima potencia los espárragos durante 1 minuto. Hacemos lo mismo con el bimi.

En una sartén a fuego medio alto, doraremos ligeramente los espárragos y bimi con un chorrito de aceite de oliva. Reservamos para servir.

Hacemos una vinagreta con el aceite de cacahuete, guindilla roja picada, ajo picado, salsa de pescado, zumo de limón y el jarabe de agave.

En un bol mezclamos las hojas de espinaca con la vinagreta.

Servimos en platos partiendo con una cama de espinacas con vinagreta vietnamita, ubicamos encima algunos espárragos y bimi. Agregamos la vinagreta que nos haya quedado para sazonar espárragos y bimi. Terminamos con un poquito de sal, sésamo blanco y servirnos.

STRUDEL O BRAZO GITANO DE BRÓCOLI, CEBOLLA Y MOZARELLA VEGANO

INGREDIENTES

200 g de brócoli / 1 cebolla / 250 g de queso mozarella vegano / 1 masa de hojaldre / 4 cdas de aceite de oliva virgen extra / Sal / Pimienta / 2 ó 3 cdas de semillas de espelta / Papel de horno

ELABORACIÓN

Lavamos el brócoli y cocemos en abundante agua hirviendo con dos cucharaditas de sal durante 5 minutos. Obtendremos un brócoli “al dente”. Escurrimos y reservamos. Cortamos el brócoli en trocitos pequeños.

Pelamos y cortamos en cuadritos pequeños la cebolla. En una sartén a fuego medio, con un par de cucharadas de aceite, pochamos la cebolla hasta que esté ligeramente dorada. Agregamos el brócoli y rehogamos en conjunto un par de minutos. Retiramos del fuego y ponemos a punto de sal y pimienta. Dejamos enfriar. Agregamos el queso mozarella vegano desmigado e integramos.

Sobre una bandeja con papel de horno estiramos nuestra masa de hojaldre. En la parte inferior ponemos de un costado al otro nuestro relleno de brócoli, cebolla y mozarella. Doblamos la masa haciendo pliegues en los bordes que dejaremos bajo nuestro strudel o brazo gitano.

Pinchamos la parte superior del hojaldre con un tenedor para dejar salir el vapor, untamos con aceite su superficie con ayuda de una brocha y espolvoreamos algunas semillas de espelta.

Terminaremos nuestro strudel en el horno, precalentado a 200º, durante 20 minutos o hasta dorar su superficie. Retiramos y cortamos en trozos de unos 4 cm de grosor para servir