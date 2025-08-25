Cuatro de cada diez españoles creen que los seguros de salud son uno de los mejores beneficios que una empresa puede ofrecer

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:38

Contar con un seguro de salud privado se ha convertido en una de las prestaciones más valoradas por los trabajadores en España. Según el último análisis de Rastreator, cuatro de cada diez españoles consideran que este tipo de cobertura es uno de los beneficios más atractivos que una empresa puede ofrecer a sus empleados. Una tendencia que refleja cómo el bienestar y la seguridad sanitaria se han consolidado como prioridades en el ámbito laboral. Si te planteas cuál es el mejor seguro médico en Rastreator, conviene entender primero cómo funcionan estas pólizas, qué suelen incluir y cuáles son las diferencias entre un seguro de salud colectivo contratado por una empresa y uno individual adquirido de manera particular.

¿Qué cubren los seguros de salud que ofrecen las empresas?

Las pólizas de salud que una compañía pone a disposición de sus empleados no difieren en esencia de las que se pueden contratar de forma particular. Incluyen consultas médicas en distintas especialidades, acceso a pruebas diagnósticas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y, en muchos casos, programas de medicina preventiva. Además, suelen contemplar la atención en urgencias, tanto en hospitales como en servicios ambulatorios, y cada vez más incluyen opciones de telemedicina, lo que permite al trabajador consultar a un profesional sin necesidad de desplazarse.

Otro aspecto importante es que los seguros de salud empresariales suelen cubrir a los familiares directos del empleado, como cónyuge o hijos, lo que amplía el valor del beneficio. Esta característica convierte la póliza en un elemento de conciliación y estabilidad para el entorno personal del trabajador.

Cómo funcionan las pólizas colectivas

El mecanismo de funcionamiento es sencillo: la empresa negocia con una aseguradora un seguro de salud para un grupo de trabajadores, lo que permite obtener condiciones económicas más ventajosas que si cada persona contratase su póliza de manera independiente. El empleado accede así a un seguro colectivo, que en la mayoría de los casos asume la empresa de manera parcial o total. Algunas compañías pagan la totalidad de la prima como parte del salario emocional, mientras que otras ofrecen la opción de cofinanciarla, compartiendo el coste con el trabajador. Este modelo no solo beneficia al empleado, también a la empresa, que puede fidelizar y motivar a su plantilla al tiempo que mejora su atractivo como empleador frente a la competencia.

Diferencias entre un seguro de salud individual y uno colectivo

Aunque las coberturas pueden ser prácticamente idénticas, sí existen diferencias importantes en cuestiones operativas y de acceso. Según explica Carmen Reverte, responsable de seguros de salud en Rastreator, «las coberturas a las que se puede acceder desde ambas modalidades (colectiva o individual) dependerán de las incluidas en la póliza, pero no presentan diferencias entre una u otra. Ahora bien, las principales diferencias guardan relación con el tema de las carencias. Y es que los seguros de salud que contrata una empresa para sus trabajadores suelen eliminarlas, por ejemplo en el embarazo y el parto, así como en enfermedades preexistentes y patologías».

Esto significa que, mientras que en un seguro individual el asegurado debe esperar meses para acceder a determinados servicios —como un parto, una cirugía programada o ciertos tratamientos especializados—, en el caso de un seguro colectivo contratado por la empresa, ese tiempo de espera desaparece.

Otra diferencia destacable es la flexibilidad en la suscripción. En un seguro individual, la aseguradora analiza el estado de salud del solicitante antes de aceptarlo, lo que puede derivar en exclusiones si existen patologías previas. En cambio, en los colectivos, las compañías suelen ser mucho más flexibles e incluir a los empleados sin ese filtro estricto.

El valor añadido de los seguros de salud en el trabajo

El interés por este tipo de pólizas no se limita a la cobertura médica. Los seguros de salud corporativos tienen un fuerte impacto en la calidad de vida laboral. Contar con un acceso rápido a especialistas reduce las ausencias por enfermedad, acorta los tiempos de baja y, en definitiva, mejora la productividad. Asimismo, ofrecen al trabajador la tranquilidad de estar protegido en todo momento, lo que contribuye a disminuir la preocupación por su salud y la de su familia. Este aspecto emocional es uno de los más valorados en las encuestas, y explica por qué tantas personas consideran el seguro médico privado como un beneficio laboral de primer orden.

Un beneficio en auge

La contratación de seguros de salud por parte de empresas se ha incrementado en los últimos años, impulsada por la mayor sensibilidad hacia el bienestar de los trabajadores y por el contexto sanitario reciente. Se trata de una prestación cada vez más común en medianas y grandes compañías, y que empieza a extenderse también a pymes como parte de sus políticas de recursos humanos.

Que cuatro de cada diez españoles consideren el seguro de salud como uno de los beneficios más valiosos que puede ofrecer una empresa no es casualidad. La posibilidad de acceder a atención médica de calidad, sin esperas y con cobertura para toda la familia, convierte a estas pólizas en un activo cada vez más demandado.

Ya sea de forma individual o colectiva, los seguros de salud representan una inversión en bienestar. Pero cuando es la empresa la que los ofrece, el valor se multiplica al eliminar barreras como las carencias o las exclusiones por patologías previas. Una apuesta que beneficia a todos: trabajadores más tranquilos y motivados, y empresas con equipos más sanos, comprometidos y productivos.