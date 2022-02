Camina estos kilómetros al día para mejorar tu forma física rápidamente

Cada vez más gente está comenzando a rechazar la vida sedentaria y a ponerse en forma. Hacer ejercicio es una herramienta con la que podemos mejorar nuestra calidad de vida significativamente. Sin embargo, si acabamos de tomar la decisión de empezar a cuidarnos de forma regular, a veces es difícil ponernos objetivos a nosotros mismos; ¿qué ejercicios debo hacer? ¿cada cuanto tiempo? ¿debo cambiar la alimentación? Todas estas preguntas nos invaden a veces y pueden llegar a abrumarnos.

El primer paso es tomárnoslo con calma e intentar mantener la motivación. Si no eres una persona que practique ejercicio de manera habitual, no te preocupes por adquirir ningún tipo de material, no será necesario.

Una de las razones más comunes para comenzar a hacer ejercicio es perder peso. Así que lo ideal sería empezar caminando. Un informe de la OMS recomienda recorrer unos 7 kilómetros a pie al día, lo que se traduciría en unos 10.000 pasos.

Una vez nos sintamos cómodos con dicha distancia, es momento de incrementarla. Lo recomendable sería aumentar un kilómetro por semana para ir ganado soltura e intensificar la actividad física a un ritmo favorable, aunque no pasa nada si el aumento es menor, ya que lo importante es que exista una mejora cada cierto tiempo.

Es importante recordar que cada persona lleva su ritmo. Por lo tanto, no desesperes si otras personas recorren más distancias o se mueven más rápido. Centrarte en tu propia rutina es crucial para poder mantenerla.