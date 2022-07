Así es el cáncer de mama triple negativo metastásico

Al hablar de cáncer de mama, nos referimos a una enfermedad general y no damos la visibilidad que merecen los diferentes tipos que, desgraciadamente, existen. En esta ocasión vamos a tratar el cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), el tipo más agresivo de cáncer de mama y, hasta hace poco, el que no contaba con alternativa terapéutica. Sin duda, es el de peor pronóstico de todos los tipos de cáncer de mama y además el menos conocido, con él no existe lazo rosa, pero sí una lucha constante por parte de la Asociación Cáncer de Mama Metastásico.

Se diagnostica con más frecuencia en mujeres jóvenes y premenopáusicas, representando el 15-20% de todos los cánceres de mama. Se dice que es triple negativo porque las células del CMTNm no expresan receptores de estrógeno ni progesterona y expresan un HER2 limitado. Además, debido a su naturaleza las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas en comparación con otros tipos de cáncer de mama y tiene una mayor probabilidad de recidiva y metástasis que otros tipo.