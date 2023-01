Así deben protegerse del frío las personas mayores

De hecho, pone el ejemplo de que en los primeros diez años de este siglo más de 300 personas mayores de 65 fallecieron por frío en Madrid, por lo que es más importante de lo que parece. “Siempre nos llaman más la atención las muertes por calor porque son como más evidentes en verano, y estas son más lentas, no solo por el frío si no por cómo el frío afecta a estas enfermedades”, aprecia el doctor.

Para ello entrevistamos al geriatra Manuel Mejía Ramírez de Arellano, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, quien afirma que, efectivamente, nuestros mayores son uno de los colectivos más vulnerables frente al frío “y no sabemos hasta qué punto”.

Habla también de muchos fármacos que toman las personas mayores, como los antihipertensivos, que afectan a los vasos sanguíneos y hacen que no se vasodilaten o que lo hagan de más y esto puede afectar al intercambio de temperatura. “Y luego los psicofármacos alteran también la sensación y la respuesta al frío”, agrega.

“Y ya sin entrar en si son pacientes con demencia o trastornos de conducta que, en muchas ocasiones, no se protegen bien, y por ejemplo se ponen un abrigo en verano y salen destapados en invierno , que hace mucho frío”, avisa el doctor Manuel Mejía Ramírez de Arellano.

“Esto nos hace que cuando tienen 37,2 piensas que les pasa algo y es febrícula. Entre que tienen menos musculatura, una función muscular disminuida, y el riesgo vascular muchas veces lo tienen afectado; no es raro que tengan una temperatura más baja”, aprecia este geriatra.

“Una cosa que ocurre con el frío es que las plaquetas tienden a agruparse, aumenta el fibrinógeno, una de las sustancias que ayuda a esa agrupación cuando tenemos una herida para que se forme el trombo, pero si se forma el trombo cuando no tienes herida este puede ir a algún lado y provocar un infarto, por el hecho de agregación de plaquetas o de esa elevación de fibrinógeno en sangre”, avisa este especialista.

Con todo ello, y como primer consejo, plantea abrigarles y hacerlo siempre mejor en lugar de algo muy gordo que les resulte pesado o impida la circulación en alguna zona del cuerpo, hacerlo con varias capas y holgadas, que facilita además que el calor se redistribuya entre la piel y la ropa.

De esta manera se puede mantener mejor la temperatura, según insiste, al tiempo que considera que lo idóneo es abrigarles sobre todo por donde perdemos calor, que es por la cabeza, por las manos, y por los pies.

Concretamente sobre el calzado, el doctor ve muy importante que no solo sea cómodo y caliente, sino que con él se eviten roces y se puedan evitar heridas, pero también que sean antideslizantes para evitar que se caigan. “Siempre hay muchas caídas por el frío”, alerta el geriatra del Hospital Ramón y Cajal.

A la hora de salir igualmente ve muy importante hacerlo no solo por el sol, que nos active la vitamina D, sino porque la falta de luz en esta época provoca un ánimo tendente a la depresión: “El hecho de que muchos mayores vivan solos y no tengan una compañía les hace aislarse cada vez más y, unido con el ámbito depresivo que provoca la falta de luz influye mucho”.

Subraya que es fundamental igualmente mantener actividad física para que los músculos sigan produciendo calor y les sigan manteniendo lo más independientes posibles, y también para acompañarles y que no se produzcan aislamientos.

Otros puntos importantes sobre los que hacer hincapié, a juicio de este experto, son la dieta equilibrada y una hidratación adecuada, ya que “los mayores muchas veces no beben líquidos suficientes y en verano nos acordamos, pero no en invierno”, y que no sean alcohol, que parece que vas a calentarte por dentro cuando, en realidad, esta sustancia vasodilata y hace que perdamos más calor.

La medicación que toman las personas de edades más avanzadas debe ser revisada con la llegada del invierno, según subraya este geriatra, porque indica que hay fármacos que efectivamente pueden afectar a la sensación de frío y a la respuesta frente a este fenómeno.