La zarzuela 'La Revoltosa' arrasa en el CAEM El Patio Chico acogió la obra teatral 'Somos'

La Gaceta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:45

El CAEM acogió este miércoles la representación de la zarzuela 'La Revoltosa', una función dirigida a las personas mayores de más de 60 años de la ciudad con el objetivo de acercar a este público el género lírico tradicional español mediante la actuación de un gran elenco de artistas profesionales. Las invitaciones facilitadas a través de la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura se agotaron a las pocas horas de abrirse el plazo de solicitud.

'Somos' en el Patio Chico

El XIX Festival artes de calle volvió a hacer disfrutar a los salmantinos, esta vez con el espectáculo 'Somos', una obra que propone una puesta en escena sencilla, pero con una estética cuidada y cargada de simbolismo.