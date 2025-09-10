Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la zarzuela 'La Revoltosa'. LAYA

La zarzuela 'La Revoltosa' arrasa en el CAEM

El Patio Chico acogió la obra teatral 'Somos'

La Gaceta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:45

El CAEM acogió este miércoles la representación de la zarzuela 'La Revoltosa', una función dirigida a las personas mayores de más de 60 años de la ciudad con el objetivo de acercar a este público el género lírico tradicional español mediante la actuación de un gran elenco de artistas profesionales. Las invitaciones facilitadas a través de la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura se agotaron a las pocas horas de abrirse el plazo de solicitud.

'Somos' en el Patio Chico

El XIX Festival artes de calle volvió a hacer disfrutar a los salmantinos, esta vez con el espectáculo 'Somos', una obra que propone una puesta en escena sencilla, pero con una estética cuidada y cargada de simbolismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores
  2. 2 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  3. 3 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  4. 4 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  5. 5 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  6. 6 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este miércoles 10 de septiembre
  7. 7 Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»
  8. 8 Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca
  9. 9 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  10. 10 El inimitable rock de Medina Azahara volvió a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La zarzuela 'La Revoltosa' arrasa en el CAEM

La zarzuela &#039;La Revoltosa&#039; arrasa en el CAEM