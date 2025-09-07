El XIII Biker Day Ciudad de Salamanca deja una 'estela' de motos por las calles de la capital La música y la solidaridad se han dado cita en una jornada llena de rugidos y emoción

Salamanca se ha 'vestido' de rugidos y motores este domingo con la celebración del XIII Biker Day Ciudad de Salamanca, una cita emblemática dentro de las Ferias y Fiestas que ha reunido a moteros de toda España en torno a la pasión por las motocicletas y la convivencia.

Organizado por Toros Bravos MC, el evento ha combinado rutas moteras, música en directo y un ambiente de fraternidad que lo ha convertido en una experiencia imprescindible para los amantes de las dos ruedas. En esta edición, el galardón especial ha sido para AERSCYL, en reconocimiento a su labor de apoyo a familias con miembros que padecen enfermedades raras.

El programa del día ha arrancado a las 10:00 horas con las inscripciones en el parking de La Aldehuela. La ruta motera ha comenzado a las 11:30 horas y ha seguido con la parada en las casetas a las 12:00 horas y la entrada en la Plaza Mayor a las 13:00 horas. Posteriormente, los participantes saldrán hacia el Hotel Helmántico, mientras que, por la tarde, a las 18:00 horas, los conciertos de 17 Nietos y Foxy Lady pondrán música al Club House Toros Bravos.