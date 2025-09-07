Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los moteros que se han congregado en la mañana de este domingo. LAYA

El XIII Biker Day Ciudad de Salamanca deja una 'estela' de motos por las calles de la capital

La música y la solidaridad se han dado cita en una jornada llena de rugidos y emoción

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:35

Salamanca se ha 'vestido' de rugidos y motores este domingo con la celebración del XIII Biker Day Ciudad de Salamanca, una cita emblemática dentro de las Ferias y Fiestas que ha reunido a moteros de toda España en torno a la pasión por las motocicletas y la convivencia.

Organizado por Toros Bravos MC, el evento ha combinado rutas moteras, música en directo y un ambiente de fraternidad que lo ha convertido en una experiencia imprescindible para los amantes de las dos ruedas. En esta edición, el galardón especial ha sido para AERSCYL, en reconocimiento a su labor de apoyo a familias con miembros que padecen enfermedades raras.

El programa del día ha arrancado a las 10:00 horas con las inscripciones en el parking de La Aldehuela. La ruta motera ha comenzado a las 11:30 horas y ha seguido con la parada en las casetas a las 12:00 horas y la entrada en la Plaza Mayor a las 13:00 horas. Posteriormente, los participantes saldrán hacia el Hotel Helmántico, mientras que, por la tarde, a las 18:00 horas, los conciertos de 17 Nietos y Foxy Lady pondrán música al Club House Toros Bravos.

