Vox pide usar la IA para planificar la nueva flota de autobuses Exige que las compañías telefónicas retiren ya los cables de las fachadas de los edificios de Chinchibarra

Belén Hernández Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 13:46 Comenta Compartir

El concejal de Vox, Ignacio Rivas, llevará al pleno de este viernes dos mociones.

La primera plantea realizar un estudio «apoyado en herramientas de inteligencia artificial» para valorar, en la próxima renovación de la flota de autobuses, la adquisición de vehículos de diferentes tamaños. El objetivo es adaptarlos a las características de las líneas y los horarios, de modo que su capacidad se ajuste a la demanda.

«El debate no solo puede centrarse en si están propulsados por gas o electricidad», ha subrayado, defendiendo que esta es la mejor opción para una ciudad que no es «exactamente simétrica». «Ni todas las calles ni todos los giros son iguales», ha recordado.

También ha señalado que en Salamanca ya circularon autobuses articulados con capacidad para 160 pasajeros, frente a los actuales, que transportan entre 70 y 90. «Podría ser más interesante contar con distintos tipos de vehículos para diferentes zonas y horarios», ha concluido.

La segunda moción se refiere a las viviendas del barrio de Chinchibarra que, tras ser rehabilitadas y mejorar su accesibilidad, siguen teniendo cables de compañías telefónicas colgando de las fachadas y atravesando los portales. «El Ayuntamiento no tiene que pedir más sensibilidad, tiene que exigir a las compañías que los retiren», ha reclamado.

Rivas aprovechó su comparecencia ante los medios para valorar el proyecto de presupuestos presentado la pasada semana, al que calificó de «festival del engaño». Admitió que, aunque los cinco impuestos directos —IBI, IAE, Impuesto de Circulación e ICIO— han subido un 1,48% desde 2013, «los impuestos indirectos han crecido un 101%, las tasas un 46%, las transferencias corrientes un 68%, los ingresos patrimoniales un 22% y las transferencias de capital un 100%».

«El resto de tributos, aparte de los directos, salen un 40% más caros a los salmantinos», ha denunciado.

Por último, el edil de Vox criticó las bases de adjudicación de las viviendas de alquiler preferente para jóvenes en la calle Obispo Sancho de Castilla. Reclama que, a los aspirantes que no procedan de España ni de países de la Unión Europea, se les exija residencia permanente —no simplemente permiso de residencia legal—, que no garantiza una estancia mínima de cinco años.

«La preferencia debe ser para quienes tienen residencia permanente; de lo contrario, acabamos discriminando a los españoles», ha concluido.