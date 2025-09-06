«Volver a Salamanca es un lujo, es una tierra de buen comer y de buena gente» El actor Luis Mottola llega a la ciudad con la obra 'El Submarino'

Clara Delgado Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El actor argentino Luis Mottola regresa a la capital salmantina, esta vez con una comedia alegre y despreocupada y acompañado de la actriz Arantxa de Miguens. Tras unos primeros años de gran éxito en su país natal, decidió fijar su residencia en España, donde participó en series como 'Física o química', 'Los Serrano', 'Amar en tiempos revueltos' o 'El Internado', entre otras. Con 'El submarino' se sube en cima del escenario para representar a un matrimonio.

¿Cómo se siente al venir a Salamanca con esta obra?

—Ya he estado en varias ocasiones en Salamanca. Para mí es un lujo estar y haber conocido tanta gente. La verdad que volver a Salamanca es un lujo, es una tierra maravillosa, de buen comer y de buena gente, es maravilloso.

¿Qué se va a encontrar el público en esta obra?

—Se va a encontrar con una comedia dramática, por así llamarlo, sobre una pareja o, mejor dicho, sobre todas las parejas. Hay un patrón que acompaña a todas las parejas del mundo y tiene que ver con el transcurso de un tiempo prolongado que tiene este matrimonio, que cuando están juntos no coinciden y se aborrecen por momentos y cuando están separados se necesitan de manera urgente. La gente se va a encontrar con la intimidad en entrar en esa habitación de ese matrimonio como cualquier otro matrimonio del mundo. vSe pueden ver ciertas conductas que llevamos y que tenemos y aquí aparecen: los silencios, las broncas, las infidelidades, los ocultamientos, lo que decimos y lo que no, a veces lo que callamos otorga y eso genera discordia, acuerdos y desacuerdos.

Como comentaba, se trata de una comedia, ¿qué de complicado tiene hacer comedia?

—El tiempo. El humor es tiempo y si el tiempo no lo sabes manejar, no llegas al público. Yo creo que puede llegar a ser hasta a veces más difícil que el drama, pero porque dada la situación actual, hoy la gente está conectada con la información que nos dan sobre todo lo caótico que está el mundo. Al tener tanto caos con guerras y maltratos y cosas negativas constantemente, nosotros tenemos la gran posibilidad con esta gran profesión maravillosa que elegimos, de modificar por lo menos durante una hora y media a la gente para que desconecte y conecte con otro sitio, con algo un poco más interesante que tenga que ver con el humor.

Usted es argentino, ¿cómo comenzó su contacto con el teatro español?

— Yo vivo aquí dede hace 25 años. Yo me vine haciendo una serie, triunfando en Argentina, con una serie donde acabo de venir de hacer una gira y me acaban de recordar mucho de aquella época. Cuando vine a España, empecé de cero nuevamente para conectarme y trabajar con la verdad, que es arriba de un escenario donde se trabaja con la verdad, y eso me conecta en un sitio maravilloso y aquí sigo aprendiendo de grandes personas que me rodean y sigo avanzando.

También ha aparecido en grandes series televisivas que tienen mucho reconocimiento, ¿cómo recuerda esa experiencia?

—Cuando haces una serie que tiene repercusión te va a ayudar sí o sí, como cualquier otra profesión en la que tengas algún tipo de mérito. Evidentemente, eso conlleva a poder afianzarse más en la profesión y a vivir de ella, que al final es el objetivo que tiene cada una de las personas de este mundo. Todos los trabajos son especiales, todos tienen lo suyo, no podría decir uno más especial, porque si hablamos de reconocimiento, 'El internado' fue algo que fue disparador. Hoy por hoy me siguen reconociendo por la calle por ella, tanto jóvenes como gente más mayor, esa fue una de las series que más me puede haber catapultado..

Temas

Salamanca

Argentina