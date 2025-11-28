Volkswagen presenta el nuevo T-Roc, su SUV más vendido, con motores híbridos y etiqueta ECO

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:16 Compartir

Volkswagen vuelve a situar el foco en la innovación con la presentación de la nueva generación del T-Roc, un modelo que desde su lanzamiento en 2017 se ha consolidado como uno de los pilares de la marca. Ocho años después, el popular SUV compacto se renueva profundamente y da un paso adelante con la incorporación de motores hibridados, lo que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT, un elemento cada vez más valorado por los conductores urbanos.

El nuevo T-Roc llega con un importante salto tecnológico. La firma alemana incorpora en esta generación los asistentes a la conducción más avanzados del mercado, además de un sistema multimedia actualizado y mayores opciones de conectividad. A ello se suma un diseño revisado, más atractivo, moderno y con un punto agresivo, que se acompaña de un interior más amplio y confortable. Una evolución que busca reforzar su presencia en uno de los segmentos más competidos del mercado.

Los interesados pueden descubrir ya de primera mano esta nueva generación en Volkswagen Helmántica, donde el modelo acaba de aterrizar acompañado de precios especiales de fin de año. El concesionario, que celebra sus 40 años de trayectoria en Salamanca, estrena instalaciones renovadas y mantiene intacta «la ilusión del primer día», tal y como destacan desde la propia empresa. Cuatro décadas después, Helmántica sigue apostando por un servicio cercano y especializado, acompañado ahora por uno de los lanzamientos más esperados de Volkswagen.

