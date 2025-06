«No hay que vivir entre suciedad ni pasarnos de higiene. Hay que entrenar el sistema inmune»

Javier Hernández Salamanca Domingo, 22 de junio 2025, 06:15 Comenta Compartir

El inmunólogo se convirtió en una celebridad televisiva por su capacidad para divulgar sobre la covid. Esta semana ha presentado en Salamanca su libro 'Inmunidad en forma' para conocer y entrenar las defensas.

Para Alfredo Corell hay un antes y un después a 2020, cuando su faceta de divulgador le convirtió en una persona muy famosa en un momento muy especial.

-No es que fuera totalmente anónimo antes de 2020, porque era profesor y formaba pare de redes de investigador e inmunólogos, pero desde luego que no tiene nada que ver con pegar el salto a la población general como sucede con el Covid. Pasé a ser bastante conocido y eso se lleva bien y mal. Depende de los momentos. Hubo odio. Sobre todo gente anónima en redes sociales que te mandan mensajes de odio y de amenaza. Me vi también en el caso de que en Valladolid, en la Facultad de Medicina donde yo trabajaba, me hicieron un par de ataques homófobos. No se vive bien con esto, pero aprendes a llevarlo.

Que hablar de ciencia genere odio, ¿refleja la ignorancia de una parte de la sociedad u otros intereses?

-A ver, es que tenemos terraplanistas, que también es científico. Tenemos gente que niega el cambio climático y también es científico. Pero esas dos cosas, aunque sean científicas, que alguien las niegue no afectan a la salud. En cambio, que alguien niegue, por ejemplo, los avances de las vacunas, sí que afectan a la salud. O que alguien te diga que dejes la quimioterapia y te tomes un zumo de limón para curar el cáncer… Afecta a la salud. En este campo yo creo que falta legislación, porque estos atentados contra la salud deberían ser delito. Cuando a alguien muy famoso en los medios le dan altavoz para decir que no nos pongamos las vacunas, o que el Covid es un invento, yo creo que debería estar penalizado. Y no lo está. Tenemos a Miguel Bosé, que no está procesado por todo esto. Por decirte un ejemplo.

En este libro habla de inmunidad, que en realidad lo es todo: es un resfriado, un herpes, un cáncer...

-Efectivamente, la inmunidad nos protege de amenazas externas e internas. Sobre todo externas, porque son todas las infecciones que tiene el sistema inmunitario. Pero también hay amenazas internas, porque hay veces que nuestras células crecen mal, cambian, mutan y producen tumores y cáncer. El sistema inmunitario vigila esto, aunque a veces falla.

Nos preocupa si la tensión está baja, si el colesterol está alto… Pero parece que no nos preocupa cómo está nuestra inmunidad. ¿Es porque no podemos medirlo?

-Eso es un hándicap. Efectivamente, con el sistema inmunitario no hay ningún indicador que nos diga si tienes las defensas normales, altas o bajas. No existe, ni probablemente creo que exista, porque es un conjunto de células y sustancias muy amplio en nuestro cuerpo, con muchísimas funciones. Interacciona con todos los órganos del cuerpo, con lo cual va a ser muy difícil que haya un único parámetro que digas 'con esto lo mido', así que tenemos que hacernos caso un poco del estilo de vida para saber si lo estamos cuidando o no lo estamos cuidando. Lo que yo planteo aquí es que tengamos en cuenta cuáles son todos esos hábitos que nos mejoran o nos empeoran las defensas y lo veamos como un todo. Si yo hago una dieta específica para ponerme el bañador en verano, es un poco absurdo, porque voy a hacer una cosa intensiva y luego voy a volver a mis efectos habituales. Y eso al final tiene efecto rebote. Lo que hay que hacer es cambios para toda la vida.

Porque el sistema inmune no es algo con lo que resignarse como nacer bajito. Se puede mejorar.

-Claro. La parte genética que tienes de tu padre y de tu madre es la que tienes, pero desde hace tiempo sabemos que existe lo que llamamos la epigenética. Es decir, que tú puedes mejorar o empeorar el funcionamiento de esos genes con tu día a día. Entonces si comes unas cosas lo puedes empeorar, si comes otras lo vas a mejorar. Si estás sentado en el sofá todo el día lo vas a empeorar. Y si haces ejercicio lo vas a mejorar. Una cosa importante es que mucha gente piensa que esto solo es para personas sanas o jóvenes. No. A todas las edades, y tengas la salud que tengas, siempre puedes mejorar tus defensas.

Dice en el libro que la alergia es una defensa exagerada del sistema inmune. ¿Si tuviera las defensas por los suelos no tendría alergia?

-Probablemente no. La alergia y la enfermedad autoinmunitaria básicamente tienen un origen común. Una es exceso de defensas frente a cosas que deberían ser inocuas, como por ejemplo el polen o las cosas que comemos. Y la otra es una respuesta exagerada a algo a lo que no debería responder, que es mi propio cuerpo. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, las personas que la tienen sufren una reacción frente a la envoltura de los nervios. En la diabetes tenemos una reacción contra el páncreas, que es el que produce la insulina. En ambos casos está demostrado que están asociadas a lo que llamamos un exceso de higiene. Vivimos en un mundo excesivamente higiénico. Tenemos limpiavajillas con antibacterias, los niños juegan en superficies de corcho blando para no hacerse daño y ya no tocan la tierra. Se les esteriliza el biberón…. Hay falta de entrenamiento del sistema inmunitario en la edad de los pequeños y es imprescindible.

En la Edad media la gente moría joven por la falta de higiene. ¿Nos hemos pasado con lo contrario?

-No hay que vivir 'entre mierda', pero nos hemos pasado de limpieza.

Ha analizado los supuestos alimentos para reforzar el sistema inmune y la conclusión es que el único que funciona son los de tipo 'actimel'.

-De las pocas cosas que son creíbles. Además, ya hay modelos sin azúcar. También hablo de los efectos de los tres hongos (shiitake, maitake y reishi) para las personas con cáncer, que les potencia el sistema inmunitario y eso me ha sorprendido. Al hacer la investigación le pedía a mis seguidores en Instagram que me dijeran cosas que compraban en este sentido y, claro, el actimel era la estrella, pero estos hongos no los conocía y me han resultado interesantes.

Parece que cuando controlemos al dedillo la inmunoterapia puede ser la 'fórmula mágica'.

-Ya la estamos manejando muy bien. La inmunoterapia son las vacunas, que llevan siglos con nosotros. En el cáncer son los anticuerpos que usamos desde hace un par de décadas, pero ahora se incorporan las células quiméricas, los CAR-T, que están dando respuesta donde los anticuerpos no podían… Una enfermedad como la soriasis, que era muy estigmatizante, se empezó a tratar con anticuerpos en 2020 y hay personas que ha superado completamente las placas.

¿Pueden ser los antivacunas la gran amenaza en esta batalla?

-Pienso que en España no hay tantos antivacunas. Hemos tenido unas tasas históricas de vacunación del sarampión del 96%, y, de hecho, en el Covid hemos sido uno de los países que mejor vacunó. Pero los que hay, aunque sean pocos, hacen mucho ruido con las redes sociales. Y aquí, lo que me preocupa no es la persona de a pie, que no tiene conocimientos, sino la persona vocera, que grita. Por eso digo que eso debería estar tipificado como un delito.

¿Eso cierto que el estrés puede provocar una caída de las defensas?

-Absolutamente cierto. Cuando los estudiantes están en época de exámenes tienen voceras, conjuntivitis, diarreas, catarros… Si eres alérgico te pica más. Todo eso es porque estás con el cortisol a tope. En un momento de estrés y ansiedad, el sistema nervioso central manda señales al riñón y el riñón secreta cortisol. Y el cortisol es el inmunosupresor natural más potente que existe.