Viviendas en una de las zonas con más proyección de Salamanca

La Gaceta Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:10 Compartir

Grupo Ferpal Dirección Calle Íscar Peyra, 1 - 1º B. C. P. 37002 - Salamanca

Teléfono 659 68 53 02

Página web www.terrazasdelparador.com

Un estilo arquitectónico elegante, unido a una ubicación privilegiada y excelentemente conectada tanto con el centro de Salamanca como con las principales autovías y carreteras, definen la esencia de 'Terrazas del Parador', la exclusiva promoción residencial que Grupo Ferpal proyecta en la calle Explorador Iradier. El complejo está formado por trece viviendas llenas de luz, diseñadas para aprovechar al máximo el espacio y ofrecer un elevado confort, con opciones de uno, dos o tres dormitorios. Todas con opción de plaza de garaje y dispondrán de preinstalación para cargadores de vehículos eléctricos.

Con precios que parten de 125.900 euros, esta promoción responde a las necesidades del comprador más exigente, que busca calidad, eficiencia y modernidad sin renunciar a la tranquilidad de un enclave único. Cada vivienda ha sido concebida con materiales de primera categoría, cuidadosamente seleccionados tanto por su valor estético como por su durabilidad.

Ampliar Se trata de una promoción de 13 viviendas de uno, dos o tres dormitorios y garaje

El bloque, completamente accesible, destaca por su presencia imponente. En su interior, se ha apostado por soluciones constructivas que aseguran un notable aislamiento térmico y acústico, brindando gran eficiencia energética durante todo el año. A ello se suma un avanzado sistema de aerotermia comunitaria que, mediante suelo radiante y refrescante cubrirá las necesidades térmicas de todos los vecinos proporcionando temperatura óptima en cualquier estación.

Las viviendas incorporarán doble acristalamiento, persianas de aluminio, puerta de seguridad y carpintería interior lacada en blanco, elementos que resaltan el salto cualitativo del proyecto. Además, la cubierta contará con instalación fotovoltaica comunitaria, destinada al autoconsumo para los gastos comunes y la producción de agua caliente sanitaria, lo que supone una importante apuesta por la eficiencia y la reducción del impacto ambiental.

'Terrazas del Parador' es, en definitiva, una oportunidad única para quienes desean disfrutar de una vivienda moderna, eficiente y situada en una de las zonas con mayor proyección de Salamanca. Un proyecto pensado para vivir con comodidad, estilo y calidad de vida.

Temas

Salamanca