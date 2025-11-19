Más viviendas vendidas en 9 meses en Salamanca que en cualquier año completo de 2011 a 2021 Cada día se compran en Salamanca una media de 12 casas, un 18,8% más que el año pasado

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:48 Comenta Compartir

Al ritmo actual del mercado, este año se batirá el récord de viviendas vendidas en Salamanca desde el estallido de la crisis económica en 2007. Entre enero y septiembre, se compraron una media de doce al día. Solo en los nueve primeros meses de 2025 el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha contabilizado 3.335 operaciones de este tipo, más que en cualquier año completo entre 2011 y 2021. Y, si se mantiene la tendencia actual, el 31 de diciembre se superarán también las cifras de los tres últimos ejercicios.

Los profesionales del sector inmobiliario reconocen que el mercado marcha bien y que, siempre que no tenga precios desorbitados, «todo lo que llega se va vendiendo». Y así lo corroboran los datos. En los tres primeros trimestres de 2025 se han comprado un 18,8% de viviendas más que en el mismo periodo del año pasado. Son 628 pisos y casas más, una media dieciséis más cada semana.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez, apunta al aumento de los alquileres como una de las principales causas de este incremento de las ventas. Además, señala que el parque de vivienda no ha aumentado, con lo que, aunque hay más demanda, la oferta es muy similar a la de años pasados, lo que impulsa las ventas. Ante esa situación y pese a las dificultades para hacer frente al pago de la entrada de la vivienda, muchas de ellas son adquiridas por jóvenes, asegura. Algunos se apoyan en una ayuda económica de los padres para comprar su casa ante los elevados alquileres actuales y viendo que la cuota hipotecaria puede resultar hasta más asequible o similar a lo que pagan cada mes por un inmueble arrendado, indica anuel Arias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca. Este subraya que hay «poca oferta» de vivienda y «una demanda aplastante» y esto dinamiza el mercado.

Arias explica que en otras provincias españolas se está notando ya una ralentización de las ventas por el desajuste entre los precios de salida de las viviendas y lo que están dispuestos a pagar los compradores, pero «en Salamanca, al menos de momento, no se está notando». Por otra parte, señala que además de los jóvenes, hay otros inmuebles que son adquiridos por pequeños inversores, que quieren el piso para alquilarlo.

El pasado ha sido el mejor septiembre desde 2007 en lo que a actividad del mercado inmobiliario de Salamanca se refiere. Se contabilizaron 386 operaciones de compraventa de viviendas, la cifra más alta para este periodo del año desde el inicio de la crisis inmobiliaria y un incremento del 11% respecto al mismo mes del pasado ejercicio.

En los nueve primeros meses del año, se ha registrado en la provincia de Salamanca 5.771 transmisiones de viviendas, un 16,7% más que el pasado año. Pero de ellas, solo 3.335 fueron a través de operaciones de compraventa. Otras 1.220 fueron herencias, un 4,54% más que en el mismo periodo de 2024. En otros 92 casos fueron donaciones —un 22% menos que el ejercicio anterior—.

Es el porcentaje de vivienda nueva que se vendió en las operaciones de compraventa registradas entre enero y septiembre en Salamanca. Casi el 88% de los inmuebles eran de segunda mano. Por otra parte, la vivienda de protección oficial no representa ni siquiera una décima parte de todas las compras de pisos.

Temas

sociedad

INE