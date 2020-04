Visitas a pacientes sin mascarillas ni controles en el Virgen de la Vega

Rubén Moreira ingresó en el Hospital Virgen de la Vega por una hernia discal. Antes de decidir la hospitalización, fue sometido a la prueba del coronavirus debido a que el centro hospitalario está reservado para pacientes que no hayan pasado la enfermedad. Hasta aquí todo ok. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando vio como compañeros de habitación y familiares de la misma planta en la que se encuentra entraban y salían de la misma planta sin mascarillas, o mal usadas, y por supuesto sin que hubiesen pasado la prueba del COVID.

“Todos los enfermos que subimos lo hacemos negativos”, explica en un vídeo que ha trascendido a través de las redes sociales, “pero en el Hospital está permitida una visita por paciente y por ejemplo ayer (por el sábado) una visita entró en esta habitación sin mascarillas ni guantes, otra la novia de un paciente dándose besos y tosiendo. En fin, que no es tan libre de virus como parece”, lamenta este paciente que denuncia, tras hablar y mostrar a LA GACETA los riesgos a los que se enfrentan los pacientes por el posible foco de contagio de las visitas del exterior.

“No estamos hablando de críticos o de urgente gravedad que necesitan alguien a su lado, sino de la novia o del hijo que deberían cumplir con las normas de aislamiento y no ponernos a todos en riesgo”, denuncia y pone el ejemplo de su situación personal con su madre como persona de riesgo. “Yo no puedo poner en juego la vida de mi madre cuando salga de aquí porque haya una pareja que no pueda estar sin verse una semana”, incide. Por ello, pide que las visitas se restrinjan exclusivamente a los casos más graves y, en todo caso, con las protecciones adecuadas para que visiten a sus familiares.

Moreira también denuncia la situación de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Virgen de la Vega a los que no se está realizando sistemáticamente las pruebas del COVID. Mañana ha pedido dos hornazos como forma de agradecimiento. Este salmantino agradece el trabajo que están realizando todo el personal y hace un llamamiento para que se cumpla la cuarentena. “ Los jóvenes hacen botellones clandestinos y estamos a la cabeza de fallecidos de la Comunidad...”