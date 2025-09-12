De viral en TikTok a conquistar la Plaza: la ruta del éxito de Marta Santos La fusión del pop y el flamenco de la artista sevillana venció y convenció en Salamanca

La Gaceta Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:04

La Plaza Mayor de Salamanca acogió este viernes el concierto de la cantante sevillana Marta Santos, dentro de las Ferias y Fiestas de la ciudad. La artista, que fusiona flamenco, pop y ritmos latinos, consolidó su creciente proyección como una de las voces más prometedoras del panorama español gracias a su estilo cercano y fresco. Durante el espectáculo, interpretó éxitos como Algo Sencillito, La vida entera y Contigo, así como temas de su primer LP, Poquito a Poquito, certificado como disco de oro, y adelantos de su próximo trabajo.

La actuación incluyó una cuidada puesta en escena con iluminación dinámica y proyecciones que acompañaron cada tema, intensificando la conexión con el público. Los asistentes respondieron con entusiasmo, cantando y bailando junto a la artista, mientras Marta Santos interactuaba constantemente con el público, compartiendo anécdotas sobre las canciones y su proceso creativo. El concierto se convirtió en una celebración de su carrera y un anticipo de sus próximos proyectos, consolidando aún más su posición como una de las intérpretes más versátiles y carismáticas del flamenco-pop actual en España.

Diego Jiménez es profeta en su tierra y brilla en el Elio Antonio de Nebrija

El músico salmantino Diego Jiménez ofreció un emotivo concierto en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Ante un público entusiasta, Jiménez interpretó una selección de temas propios y versiones que fusionan flamenco, pop y salsa, estilos que han marcado su carrera. El artista calificó la actuación como un «sueño cumplido», destacando la importancia de compartir su música con su ciudad natal.