Proyección de 'El astronauta y la estrella que guía los sueños' sobre la Plaza Mayor.
SALAMANCA EN NAVIDAD

Viodeomappings de la Plaza Mayor y el Patio Chico: cuándo son los pases

'El astronauta y la estrella que guía los sueños' y 'El cielo de los sueños' tendrán la mayoría de días cuatro y tres pases, respectivamente

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Este jueves se ha inaugurado la Navidad en Salamanca con un acto en la Plaza Mayor tras el que se ha encendido toda la iluminación navideña y se ha procedido a proyectar por primera vez sobre la fachada del Ayuntamiento el espectáculo de luz y sonido 'El astronauta y la estrella que guía los sueños'.

El videomapping esta protagonizada por el icónico astronauta de la Catedral y muestra su viaje por diferentes rincones de Salamanca en busca de la estrella que guarda el verdadero sentido de la Navidad.

El montaje se proyectará en el monumento barroco desde el abeto de 23 metros que luce en el centreo del ágora desde este jueves 27 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026.

Contará con cuatro pases diarios a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que habrá únicamente dos sesiones a las 19:00 y 20:00 horas.

No será el único espectáculo de este tipo que habrá en la ciudad. En el Patio Chico se reflejará sobre la fachada de la Catedral 'El cielo de los sueños', un videomapping de ambientación cósmica en el que un conjunto de personajes estelares transforman el exterior de la Seo en un planetario.

Podrá disfrutarse cada día hasta el 5 de enero en tres pases, 19:30, 20:30 y 21:30, reducidos a dos el 24 y 31 de diciembre a las 19:30 y 20:30 horas.

