Vinagre y bicarbonato para abrillantar la Plaza Mayor El Consistorio enviará comunicados para limpiar todos los pomos de latón de los balcones

Pomo abrillantado y limpio en un tramo de los balcones de la Casa Consistorial frente a otros que faltan por pulir.

Belén Hernández Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:05

Los pomos de latón que coronan los balcones de la Casa Consistorial, en plena Plaza Mayor, lucen ya limpios cumpliendo con el plan municipal para devolverles su brillo original. Se trata de un curioso elemento ornamental que, aunque hasta ahora había pasado desapercibido para muchos, forma parte de la imagen del monumento. No solo el Ayuntamiento ha iniciado su limpieza, también varios propietarios de los inmuebles que rodean el ágora han dado el paso en los últimos meses.

El objetivo, sin embargo, es más ambicioso: que todos y cada uno de los pomos recuperen el color dorado original que perdieron con el paso del tiempo. La oxidación natural de la aleación de cobre y zinc ha oscurecido progresivamente estas piezas, instaladas en 1998 como recuerdo de los elementos originales que desaparecieron.

Por este motivo, el Consistorio salmantino enviará próximamente una notificación a los propietarios de inmuebles de la Plaza Mayor instándoles a limpiar los pomos de sus balcones. La comunicación municipal irá acompañada de un protocolo detallado de limpieza elaborado tras consultar con expertos en restauración del Museo Provincial de Salamanca.

Los especialistas han recomendado un método sencillo, económico y seguro para las piezas: aplicar una mezcla de bicarbonato y vinagre de limpieza con lana de acero. Este procedimiento, además de eficaz, evita dañar el latón y permite mantener su tono dorado sin necesidad de recurrir a productos químicos más agresivos.

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, ya avanzó en un pleno municipal que la intención es que todos los pomos presenten el mismo aspecto que cuando fueron colocados por primera vez. «Queremos que todos estén limpios y con el color natural que tenían al inicio. Se limpian ya y seguirán limpiando», señaló.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca recuerdan que el mantenimiento regular de estas piezas es fundamental para preservar su aspecto y evitar la acumulación de óxido. Con esta actuación conjunta, la Plaza Mayor no solo conservará su monumentalidad arquitectónica, sino también los pequeños detalles que forman parte de su identidad histórica y estética.