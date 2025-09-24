«Hay víctimas que han optado por ir al juzgado a renunciar al dispositivo de seguimiento de su agresor» Los fallos han llevado mujeres a rechazar el móvil que le alerta de la cercanía de su agresor

Carlos Rincón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:50 Comenta Compartir

Los fallos en el sistema de seguimiento por medios telemáticos no solo han generado desconfianza en los órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que también han generado mella en la confianza de aquellas a las que debe proteger. Según apuntan fuentes judiciales, en Salamanca alguna mujer víctima de la violencia de género ha acudido al juzgado para devolver el dispositivo que le alertaba de la proximidad de su agresor. Los avisos injustificados, la pérdida de cobertura y otros de los errores que se han denunciado recientemente en el sistema llevan a las víctimas a ponerse en una situación de alerta y de tensión que, en ocasiones, puede no tener ninguna causa real.

Cometa, como se llama este sistema de seguimiento, conlleva ajustar un transmisor de radiofrecuencia de forma segura a la muñeca o al tobillo del investigado, encausado o condenado por medio de una correa que detecta tanto una posible rotura como las manipulaciones. Además, este debe llevar un teléfono móvil conectado a la pulsera o brazalete para el control, rastreo y comunicaciones de voz, datos y SMS a través de las redes celulares de los principales operadores de telefonía móvil en España. En ese teléfono también está instalada una aplicación móvil de control no manipulable por parte del usuario que permite la generación de distintas alertas de forma autónoma, según explica el Ministerio de Igualdad.

Por su parte, a la víctima se le entrega otro teléfono móvil con las mismas características. Su principal función es proporcionar una alerta sonora, visual y/o de vibración cuando la pulsera del agresor se encuentra dentro del rango de alcance establecido por la orden de prohibición de aproximación. La prestación de todo este servicio, Igualdad la tiene contratada con una empresa privada, que debe asegurar el seguimiento mediante GPS de las personas incluidas en el programa las 24 horas de los 365 días del año.