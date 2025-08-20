3.600 kilómetros en bici hasta Argentina: «Me vinieron todos los recuerdos y me entró nostalgia, fue hermoso»

María Andrea Sandia Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:30 Comenta Compartir

3.600 kilómetros que se convirtieron en 3.400 euros para ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad en el pequeño pueblo argentino de Encón. Esa fue la distancia pedaleada por el salmantino Óscar García este verano como parte de su proyecto solidario 'Playcon'.

La iniciativa, ideada por Óscar y sus sobrinas Iris y Luna, tenía la intención de transformar cada kilómetro recorrido por Óscar durante su viaje en bici por Latinoamérica en donaciones para la cooperativa de trabajo 'Martina Chapanay'. Un proyecto que llevó a Óscar al interior del territorio argentino.

«Fue una experiencia muy linda y enriquecedora, inolvidable. Una aventura en comunidad para la comunidad. Podría decirse que fue un trabajo en tribu. Lo digo porque a pesar de que viajaba solo todo el tiempo estuve acompañado por gente de aquí y de allí. Mis amigos, conocidos y familiares me apoyaban desde España y la acogida allí fue fenomenal. La gente me recibía en sus casas, me invitaban a comer o a un café y me ayudaban en todo lo que podía. Y yo solo pensaba: ¿cómo es posible que esta gente, que la mayoría vive en condiciones tan precarias, sea tan generosa con un desconocido? Te hace reflexionar y replantearte la vida», relata Óscar.

Una aventura en la que en todo momento el foco estuvo en la solidaridad. «Este viaje era un proyecto de crecimiento personal en el que lo más importante era poder llevar ayuda a las mujeres de Encón. Cada kilómetro lo hice para mi realización personal, pero también pensando en ellas. Además, desde España se creo una comunidad muy bonita. Me escribían, me alentaban y me comentaban el dinero que íbamos recaudando. Eso era como gasolina para seguir adelante. Jamás pensé que tendríamos una repuesta tan buena. Yo puse un número un poco al azar. Dije: convirtamos cada kilómetro en donaciones. No me imaginaba que la gente se volcaría de la manera que lo hizo. Para mí era una meta altísima, casi inalcanzable, y al final prácticamente lo logramos. La gran mayoría de los kilómetros se transformaron en dinero para ayudar a las mujeres trabajadoras de Encón», narra el salmantino.

Durante su viaje, Óscar se adentró en la Argentina rural. Localidades pequeñas y en gran parte de muy bajos recursos. Lugares que no aparecen entre los destinos turísticos.

«Lo más hermoso de Latinoamérica es su gente. La primera vez que viaje por la región en bici las personas me decían: ten cuidado, es muy inseguro. Esa vez fui con un poco más de miedo. En esta ocasión, iba más tranquilo y la experiencia fue incluso más impresionante. Iba con mi carpa y dormía donde me cogiera la noche. La gente me veía y me ofrecía que acampara en su jardín o hasta un colchón en sus casas. La experiencia fue hermosa», cuenta Óscar.

La llegada a Encón

Lágrimas en los ojos y un nudo que aprieta la garganta. Esas fueron las sensaciones que embargaron a Óscar al divisar el cartel en el que se podía leer Encón. Unos sentimientos tan abrumadores que lo obligaron a parar 5 kilómetros antes del pueblo para poder reponerse emocionalmente.

«Fue el momento más emotivo del viaje. De repente me vinieron todos los recuerdos de la experiencia: la cantidad de personas con las que me cruce, las aventuras vividas y el apoyo de todos mis amigos y conocidos desde España. Y me entró un poco de nostalgia por ese hermoso viaje que estaba a punto de terminar. Ahí empecé a llamar a todas las personas que habían estado apoyándome desde España para decirles: lo logramos. Fue hermoso. Y luego la bienvenida a Encón fue excepcional. Las chicas de la cooperativa me recibieron con vítores y abrazos y los niños del pueblo me cantaron el cumpleaños porque durante el viaje cumplí 50 años», rememora.

