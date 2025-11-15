Así es el viaje audiovisual al juicio final en la Catedral Vieja La Seo estrena una nueva mirada sobre el retablo, donde pasado y presente se unen

Desde este lunes, 17 de noviembre, los visitantes de la Catedral de Salamanca podrán disfrutar de una novedad entre sus capillas: «El Juicio Final de la Catedral Vieja: una mirada de fe y un mensaje de esperanza». Un audiovisual que repasa el fresco del Juicio Final representado sobre el retablo de la Catedral Vieja, y que se proyectará de manera permanente en la capilla de Santa Catalina. Cada día a las 13:00 horas y con una duración de nueve minutos.

El vídeo permite al espectador observar desde una nueva perspectiva la obra de los hermanos Delli, dejando atrás a los personajes y centrando la atención en detalles como texturas, gestos e iluminación. Matices que pueden pasar desapercibidos. Para ello, analiza el retablo en seis partes: El despertar de la piedra, La visión florentina de los hermanos Delli, Cristo redentor y juez, La encrucijada del alma, El mensaje de esperanza, y el Eco eterno.

Para su realización, la empresa encargada de su diseño ha empleado tecnología digital, efectos visuales e, incluso, herramientas de IA para crear la banda sonora que acompaña a las imágenes. Todo ello da lugar a un conjunto de imagen, música, silencio y narración.

Se trata de una propuesta innovadora que combina historia, teología, arte y tecnología. Así lo ha recalcado Juan José Calles, canónigo responsable del Patrimonio de la Catedral de Salamanca, durante la presentación del audiovisual a las autoridades este sábado: «Una experiencia viva que une el lenguaje pictórico del siglo XV con el lenguaje audiovisual del siglo XXI». A este acto, ha acudido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Pasado y presente se unen bajo la idea que la fe siempre se ha transmitido, independientemente de la forma: desde el papiro y el libro, pasando por la piedra y el fresco, hasta llegar al lenguaje digital y lo audiovisual.

Por otra parte, Mariano Casas, historiador del arte y miembro de la Comisión Patrimonio de la Catedral, ha descrito el audiovisual como una «obra contemplativa». Asimismo, ha animado a los fieles y visitantes del lugar a que se dejen llevar por lo presentado: «No intenten entender desde un punto de vista intelectual, sino sentirlo. Déjese atrapar. Baje la guardia».

