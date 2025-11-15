Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Proyección de 'El Juicio Final de la Catedral Vieja'.
Proyección de 'El Juicio Final de la Catedral Vieja'.

Así es el viaje audiovisual al juicio final en la Catedral Vieja

La Seo estrena una nueva mirada sobre el retablo, donde pasado y presente se unen

Alba Bellido

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Desde este lunes, 17 de noviembre, los visitantes de la Catedral de Salamanca podrán disfrutar de una novedad entre sus capillas: «El Juicio Final de la Catedral Vieja: una mirada de fe y un mensaje de esperanza». Un audiovisual que repasa el fresco del Juicio Final representado sobre el retablo de la Catedral Vieja, y que se proyectará de manera permanente en la capilla de Santa Catalina. Cada día a las 13:00 horas y con una duración de nueve minutos.

El vídeo permite al espectador observar desde una nueva perspectiva la obra de los hermanos Delli, dejando atrás a los personajes y centrando la atención en detalles como texturas, gestos e iluminación. Matices que pueden pasar desapercibidos. Para ello, analiza el retablo en seis partes: El despertar de la piedra, La visión florentina de los hermanos Delli, Cristo redentor y juez, La encrucijada del alma, El mensaje de esperanza, y el Eco eterno.

Para su realización, la empresa encargada de su diseño ha empleado tecnología digital, efectos visuales e, incluso, herramientas de IA para crear la banda sonora que acompaña a las imágenes. Todo ello da lugar a un conjunto de imagen, música, silencio y narración.

Se trata de una propuesta innovadora que combina historia, teología, arte y tecnología. Así lo ha recalcado Juan José Calles, canónigo responsable del Patrimonio de la Catedral de Salamanca, durante la presentación del audiovisual a las autoridades este sábado: «Una experiencia viva que une el lenguaje pictórico del siglo XV con el lenguaje audiovisual del siglo XXI». A este acto, ha acudido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Pasado y presente se unen bajo la idea que la fe siempre se ha transmitido, independientemente de la forma: desde el papiro y el libro, pasando por la piedra y el fresco, hasta llegar al lenguaje digital y lo audiovisual.

Por otra parte, Mariano Casas, historiador del arte y miembro de la Comisión Patrimonio de la Catedral, ha descrito el audiovisual como una «obra contemplativa». Asimismo, ha animado a los fieles y visitantes del lugar a que se dejen llevar por lo presentado: «No intenten entender desde un punto de vista intelectual, sino sentirlo. Déjese atrapar. Baje la guardia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  2. 2 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  5. 5 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  6. 6 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»
  7. 7 El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre
  10. 10 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así es el viaje audiovisual al juicio final en la Catedral Vieja