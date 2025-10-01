Vía libre a la restauración de los balcones interiores de La Clerecía para que sean visitables

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:09 Comenta Compartir

En el ascenso a las torres de La Clerecía, a través de Scala Coeli, el visitante ya puede asomarse a un matroneo y observar desde la altura de este balcón interior, situado en la zona norte, el interior de la iglesia del Espíritu Santo y observar con mayor detalle su retablo. En unos meses podrá hacerlo también desde otros de los matroneos que existen en la parte sur del templo. La Comisión Territorial de Patrimonio ha dado este martes el visto bueno al proyecto presentado por la Universidad Pontificia para la adecuación y restauración de estos elementos para su integración en el itinerario turístico, dentro del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca.

En la actualidad los balcones de la iglesia se encuentran cerrados con paneles provisionales, dado que se han usado como zona de almacén de libros. Para ello, se recuperarán los paramentos y bóvedas. Según el proyecto, presentan el efecto de múltiples capas de pintura y de cal con agrietamientos y desconchamientos. El solado de barro cocido se desmontará para generar una canalización bajo él y renovar el mortero de las juntas. También se restaurarán las puertas de acceso y se colocarán paneles explicativos para el visitante.

Además de al proyecto de restauración de los matroneos de La Clerecía, la Comisión Territorial de Patrimonio ha dado este martes el visto bueno a otra actuación planteada por la Universidad Pontificia, concretamente a la recuperación del vestíbulo de turistas que acuden a visitar las exposiciones 'Scala Coeli' y 'Vita Ignatii'. En este espacio, situado en la entrada por Compañía, se eliminará la tabiquería y el solado de granito tratando de generar una zona más diáfana. Además, se restaurará la puerta de acceso al vestíbulo y se eliminarán peldaños para mejorar la accesibilidad.