Vehículos circulando por la carretera. LAYA

La venta de coches de segunda mano frena su crecimiento en agosto

Durante el pasado mes, en Salamanca, bajó un 1,5%

Clara Delgado

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:45

El periodo vacacional se ha hecho de notar en el sector de los coches de segunda mano. Durante el pasado mes la venta de vehículos usados ha bajado un 1,5% con respecto al mismo mes del pasado año 2024, pasando de 1.081 a 1.065. Así se desprende del informe que acaban de hacer público las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

La bajada también se ha visto a nivel regional en Castilla y León, donde el mes de agosto han bajado más de un 8% las ventas de coches usados con respecto al mismo periodo de tiempo del pasado año, lo que supone volver a los datos negativos tras el buen comportamiento del mercado en los dos anteriores meses. Además, en los ocho primeros meses del año se han vendido en Castilla y León un 0,2% menos vehículos que en el mismo periodo de hace un año, con un total de 77.430, de los que 66.757 fueron turismos, que bajan un 0,2%, y 10.674 furgonetas, con un ascenso del 0,4%.

En cuanto al acumulado de lo que va de año hasta agosto, Salamanca registró un total de 9.447 ventas de automóviles de segunda mano, un dato que se sitúa por encima del registrado en 2024, con 9.280, lo que supone un aumento de casi un 2% de las ventas. Este dato refleja que la venta de coches de ocasión se ha elevado considerablemente tras el parón tras la pandemia, debido al encarecimiento del precio del coche nuevo.

En lo que se refiere a las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano a nivel nacional, también han caído un 0,4% en agosto frente al mismo mes del año anterior, hasta 166.987. El descenso de agosto rompe la tendencia al alza registrada en verano (junio 8,1% y julio 5,8%) y hace descender el acumulado al 4,7%, cuatro décimas por debajo de julio. En lo que va de 2025 se han vendido 1.649.452 vehículos de segunda mano. De estos, 1.411.616 fueron turismos, que aumentan el 4,7% respecto al mismo periodo del año pasado, y 237.836, comerciales ligeros, un 4,5% más en el año.

