Los veinteañeros, uno de los grupos de edad que más crece en Salamanca La provincia suma en doce meses más de un millar de personas de entre 20 y 30 años y tres cuartas partes de ellos han nacido fuera de las fronteras españolas

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Hace cinco años, Salamanca perdía cada día ocho habitantes. Coincidiendo con la pandemia, la provincia vivió el peor momento de una sangría demográfica que comenzó una década antes. Hoy la tendencia es la contraria. Conforme a los datos de los últimos doce meses, cada día suma una media de cuatro habitantes, el mayor ritmo de crecimiento desde el inicio de la crisis económica en 2008. Gracias a ello, Salamanca registra actualmente el mayor pico de población en casi seis años hasta alcanzar los 328.971 habitantes el pasado 1 de octubre, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población del INE.

Pese a todo, el crecimiento demográfico de Salamanca se encuentra entre los más bajos de España, que sumó en el último año 474.454 habitantes (0,97%). Por debajo de ese 0,43%, se encuentran solo Córdoba, Zamora, Jaén, Badajoz, León, Cáceres, Pontevedra, Guipúzcoa, Ceuta, Cádiz y Cuenca.

El origen de este aumento de la población charra no está en un incremento de los nacimientos, que continúan a la baja. De hecho, uno de los grupos de edad que más crece es el de los veinteañeros. Hay 1.101 salmantinos más de entre 20 y 29 años, y tres de cada cuatro de ellos han nacido fuera de las fronteras españolas. De acuerdo con ello, el crecimiento demográfico se debe a la llegada de nuevos vecinos desde otros países.

Mientras que la cifra de habitantes con nacionalidad española va en caída libre, los extranjeros que residen en la provincia no dejan de aumentar. El tercer trimestre del año se cerró con 304.501 nacionales residiendo en la provincia, 1.288 menos que un año antes (-0,42%). Frente a ello, la población inmigrante se elevó un 12,4% desde octubre de 2024, lo que supone la llegada de casi 2.700 personas de otros países, con lo que la población extranjera alcanza ya las 24.470 personas.

Los países desde los que llegó más población extranjera en el último año vuelven a ser Perú, Colombia y Venezuela, por este orden. Con nacionalidad de esos tres países se asentaron en la provincia 2.430 entre los meses de octubre de 2024 y 2025, según los datos del INE.

