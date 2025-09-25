El 98% de los vehículos tiene permiso de acceso a la zona peatonal

Belén Hernández Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

El 1 de octubre acaba el periodo de gracia de acceso a la zona peatonal y para entonces se prevé que las nuevas señales ya estén colocadas, según apuntan fuentes municipales. Por lo tanto, se deduce que a partir de esa fecha ya no habrá «bula» para los infractores. No obstante, en este momento el 98 % de los vehículos que entran en este espacio restringido para residentes está registrado y tiene autorización para el acceso, según constató el Grupo Municipal Popular. El porcentaje ha subido notablemente desde que se activaron los lectores de matrículas. Si en la actualidad son un 2 % los vehículos sin permiso, en la primera semana eran el 7,6 %, atendiendo a los datos recogidos por los lectores de matrículas. Dentro de una semana, persistir en esta ilegalidad supondrá una sanción de 200 euros.

Cabe recordar que los lectores de matrículas se activaron el pasado 1 de julio, aunque se concedió un periodo de adaptación hasta el próximo 1 de octubre. Esta es la segunda tregua concedida por el Ayuntamiento, que inicialmente tenía previsto que «las cámaras» empezaran a multar desde el pasado 1 de enero. Otro gesto de advertencia que muestra que la medida no tiene ánimo recaudador, según fuentes municipales.

En realidad, este espacio, incluido en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya tenía restringido el paso a vehículos no autorizados, aunque las multas solo se producían cuando los agentes municipales detectaban la infracción. La instalación de los nuevos lectores de matrículas ha permitido controlar el tráfico en este espacio desde junio del año pasado, fiscalizando la entrada y la salida de vehículos de forma inicial. Hay que destacar que la red de vigilancia está constituida por 31 cámaras azules, acompañadas por una gran señal que indica que se prohíbe el acceso a la ZBE 1 «excepto autorizados», bajo la que ahora se colocará una señal de zona peatonal.