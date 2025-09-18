«Vamos a por los 106» La residencia de mayores Santa Inés de la Fuente de San Esteban celebró el 105 cumpleaños de Carmen Álvarez García una de las mujeres más longevas de la provincia de Salamanca

M.B. Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Carmen Álvarez García el pasado 14 de septiembre cumplió 105 años, una de esas pocas personas que componen ese club exclusivo que superan los cien años.

Para ello, la residencia de mayores Santa Inés se vistió de fiesta para rendirle el homenaje que se merece esta vecina de la Fuente de San Esteban. Aunque nació en Momalo (Oviedo), se trasladó al municipio charro cuando apenas era una muchacha.

La celebración reunió a familiares, residentes, trabajadores y representantes del Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban, que no quisieron dejar pasar la ocasión. En nombre del municipio, le hicieron entrega de un ramo de rosas, símbolo de afecto y reconocimiento a toda una vida dedicada a la familia, al trabajo en el campo y al pueblo que la acogió hace más de ochenta años.

Carmen aunque es asturiana, llegó a La Fuente siendo apenas una chiquilla, con tan solo 20 años. Lo hizo movida por el amor, pues se casó con el maestro del pueblo, pese a que ni su familia ni la de él veían con buenos ojos aquella unión. «Decían que no me dejaban casar porque era joven, que no lo llevara a casa, que era maestro y que lo dejara», recordaba entre sonrisas. Aun así, contra viento y marea, la pareja consiguió reunir los papeles necesarios y formalizar su matrimonio.

De ese enlace nacieron dos hijos: Antonio Luis, fallecido prematuramente en Tarragona, y Pepín, que con 81 años fue uno de los asistentes a la celebración de los 105 años de su madre, que ya conoce a cuatro generaciones.