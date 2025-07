Usuarios e instituciones piden a Adif que refuerce la seguridad en la vía del Alvia

Carlos Rincón Miércoles, 23 de julio 2025, 06:00 Comenta Compartir

El tramo entre Moriscos y Gomecello de la línea férrea entre Salamanca-Medina del Campo en el que el pasado domingo fallecieron arrollados un hombre y una mujer, lugar donde fue atropellada otra persona en marzo, es uno de los pocos que sí cuenta con valla perimetral. Pero, gran parte del trazado no dispone ni siquiera de esta medida de seguridad. Es precisamente uno de los motivos que impiden que los Alvia a Madrid puedan circular a más de 180 kilómetros por hora. Pero entre la capital del Tormes y Gomecello sí existe cercado. Presenta, eso sí, aberturas y daños que permiten el acceso a la vía en algunos puntos y en otros ha sido sustraída. Así, Adif informó hace tan solo unos meses del robo de 250 metros del vallado perimetral cerca de Puente Ladrillo. Si bien una alambrada no es barrera suficiente para quien está decidido a llegar a la vía y no ha evitado esas tres muertes, sí puede convertirse en un importante obstáculo, incide el presidente de la asociación Tren Salamanca, Alejandro Rosende, que reclama el vallado perimetral de toda la línea en la red social X. Más allá de esta medida concreta, tanto desde esta agrupación como desde el Ayuntamiento y la Diputación piden a Adif que refuerce la seguridad en la línea del Alvia a Madrid

Ante los robos que ha sufrido en los últimos meses, el propio Adif señaló a los diputados nacionales del PP que está desarrollando una experiencia piloto del uso de drones asociado a servicios de vigilancia privada que están patrullando la traza de la vía en Cataluña. Y también ha iniciado el estudio de una prueba piloto enfocada a la viabilidad del uso de un circuito cerrado de televisión, dotado de análisis de la escena con inteligencia artificial, para proteger determinados tramos de la traza.

«Es prioritaria la adopción de medidas eficaces para evitar que se repitan más accidentes y pérdidas humanas en el futuro», señala a este periódico el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. «Para ello, el Gobierno de España tiene que actuar urgentemente modernizando las instalaciones ferroviarias de modo que se garantice plenamente su seguridad», solicita el regidor, decidido a seguir «reclamando unas infraestructuras ferroviarias modernas que favorezcan una movilidad adaptada a las necesidades reales de los salmantinos y de sectores clave para la economía de nuestra ciudad como la industria del español y el turismo de congresos».

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ve «fundamental seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras ferroviarias de la provincia, poniendo siempre en el centro la seguridad y el bienestar de las personas». «Garantizar un tránsito seguro para nuestros vecinos es una prioridad para contribuir a una mejor calidad de vida en el medio rural», apunta. «Desde la Diputación seguiremos reivindicando una apuesta clara por unas infraestructuras ferroviarias más seguras, modernas y adaptadas a las necesidades actuales de nuestros municipios, especialmente en las zonas rurales», añade el máximo responsable de La Salina.