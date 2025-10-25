UPSA: nuevas tecnologías e investigación al servicio de la sociedad

EÑE Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La Universidad Pontificia de Salamanca es puntera tanto en el uso como en la aplicación de las nuevas tecnologías y el fomento de la investigación, algo a lo que se suma la enseñanza en sus aulas.

La tecnología es algo que hoy en día se puede considerar como «transversal», tal como señala la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana Mª Fermoso, «hay enseñanzas específicas sobre innovación y tecnología, pero al final, en estos momentos es algo que está y se puede decir que hasta resulta imprescindible, en todos los ámbitos. Esta presente cuando se va a montar una empresa, en cualquier tipo de emprendimiento, para ayudar a una asociación, e incluso en áreas como la educación o la medicina. Siempre hay un componente tecnológico».

UPSA Emprende 2025

En estos momentos en la Universidad Pontificia de Salamanca están inmersos en el lanzamiento de la segunda edición de «UPSA Emprende», que en esta ocasión se divide en dos subprogramas: UPSA Emprende – Explora y UPSA Emprende – Acelera. Esta actividad está incluida en el CUI 25-26 y enmarcada dentro del proyecto TCUE y según reconoce Ana Mª Fermoso: «Empezamos el año pasado y fue tal el éxito que lo que queremos es fijar talento y emprendimiento. Es la única manera de fijar riqueza también para la ciudad y para la región. Lo que pretendemos, el objetivo, es fijar talento y derivar en resultados que aporten al tejido social y productivo, por ejemplo en forma de start up. Este tipo de iniciativas tienen siempre su apoyo y raíz en la tecnología como materia prima imprescindible».

Así, para dar continuidad a la primera edición este año se ha puesto en marcha UPSA Emprende – Explora, porque supondrá subir un escalón en el desarrollo. De hecho, tres de los proyectos con mayor éxito en la primera edición abordan problemas muy relacionados con nuestra comunidad y ciudad, y siempre a través de una solución tecnológica para todos ellos. Desde una plataforma tecnológica para facilitar las complicadas gestiones que tienen, por ejemplo, que abordar nuestro sector primario, o la IA como ayuda para resolver el actual problema de vivienda y alojamiento, en este caso para nuestros estudiantes, o aplicaciones para otro sector importante en la ciudad como son las residencias universitarias.

En este segundo nivel, que se busca en la nueva edición, el objetivo es que los programas puedan llegar al mercado y buscar el apoyo para nuestros futuros emprendedores desde todos los ámbitos, si es posible también con el compromiso de otras entidades.

«Hemos tenido también contactos con esta perspectiva de futuro con las Administraciones públicas y también con el Instituto de Cooperación de Empresas», resaltó la vicerrectora.

Transferencia

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta indispensable para la transferencia del conocimiento y se han consolidado como un eje fundamental para el desarrollo y crecimiento del alumnado. «Ya no sólo se valora el expediente académico, sino también que el alumno se involucra y se compromete. El emprendimiento es compromiso también con la sociedad y para ellos mismos, como una salida más laboral», resaltó Fermoso, «en la Universidad Pontificia de Salamanca procuramos que el alumno tenga esa relación con la innovación y con la investigación e incluso hacemos proyectos conjuntos profesores y alumnos».

En este aspecto, desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia también promueven iniciativas y convocatorias dentro de nuestro Club Universitario de Innovación, donde el eje es que entre alumnos y profesores se pongan en marcha proyectos innovadores de base tecnológica y con salida al mercado y aporte social y a problemas realMuchos de los proyectos que se hacen en estas convocatorias están dirigidos, por ejemplo, para gente con discapacidad, «el objetivo es hacerles con la tecnología la vida más fácil a colectivos más vulnerables. También hemos hecho cosas, por ejemplo, con alguna administración pública, para facilitar el servicio al ciudadano. Es decir, que estamos al servicio de la sociedad en toda su extensión. Por eso creo que bien utilizada es una herramienta imprescindible y que no hay mejor manera de transferir conocimientos. Porque todos estos proyectos, desde la IA, que está hoy muy de moda, pero también otros como la realidad virtual... van a intervenir y consolidarse como motores de cambio», matizó la vicerrectora.

La Facultad de Informática, que cuenta con setecientos alumnos, es un exponente de este camino en el que cada vez hay más mujeres y que también tiene en marcha talleres y proyectos en los que se trabaja con los colegios y cuenta incluso con un club universitario y una relación fluida con empresas para conocer la demanda real de las mismas en formación tecnológica, algo que facilita la puesta al día de los planes de estudio.

«El objetivo final es que la formación y los conocimientos no solamente se queden en las aulas, sino que todo lo que se hace en ellas pueda estar en la vida real dando utilidades reales», reseñó la vicerrectora de Investigación y Transferencia.

