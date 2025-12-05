La UPSA y el Centro de Láseres Pulsados impulsarán la investigación y las prácticas de estudiantes Las entidades han firmado un convenio de colaboración para prácticas externas

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) han suscrito recientemente un protocolo general de actuación, promovido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la dirección de la infraestructura científica, con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas, entre otras, en el ámbito de la investigación y la transferencia.

El protocolo general de actuación se ha iniciado con la firma de un convenio de colaboración para prácticas externas, con el apoyo de la Facultad de Informática, dirigido a sus estudiantes, y que podrá hacerse extensible al resto del alumnado de la Universidad.

El convenio, firmado por el Rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, y el director del consorcio del CLPU, Giancarlo Gatti, establece el marco de colaboración mediante el cual ambas entidades trabajarán conjuntamente en actuaciones de investigación y transferencia. Esto permitirá la integración de los recursos humanos y tecnológicos de ambas instituciones en los programas o proyectos formativos de la UPSA, tales como prácticas externas (curriculares o extracurriculares), proyectos fin de carrera, trabajos de fin de grado, enseñanzas de máster, trabajos de fin de máster, programas de doctorado (incluidas estancias de investigación) y tesis doctorales.

Fruto de este acuerdo, cuya vigencia se extenderá durante los próximos cuatro años, la UPSA y el CLPU definirán los detalles de cada programa formativo: lugar y duración del programa; identificación de estudiantes y tutores; fechas de incorporación y finalización de las prácticas; y el proyecto formativo concreto (objetivos educativos, competencias a adquirir por cada estudiante y actividades formativas a desarrollar), entre otros aspectos.

En este sentido, uno de los puntos del convenio es posibilitar a los estudiantes la realización de diversas actividades, ajustadas al nivel de formación y competencias y fuera de las dependencias de la UPSA, con el fin de completar su formación y mejorar su cualificación profesional.

Protocolo de actuación: prácticas de estudiantes

El primer paso de este punto se materializará, de manera inicial y tal como se desarrolla en el protocolo general de actuación, en la oferta de prácticas que, en un primer momento, se dirigirá a los estudiantes de la Facultad de Informática. No obstante, podrá hacerse extensible al resto del alumnado de la UPSA y, por tanto, abarcará distintas áreas de conocimiento.

Además, dicho protocolo establece un marco general de cooperación en el ámbito de la información, formación e investigación, con el objetivo de fomentar actuaciones en estudios o proyectos de investigación sobre diferentes temáticas; actividades comunes relacionadas con la ciencia y la promoción de la investigación (en especial comunicaciones a congresos internacionales, realización conjunta de cursos, conferencias, seminarios, congresos y publicaciones); programas de formación del personal investigador y técnico; así como cualquier otra actividad que redunde en beneficio mutuo.

Este marco general se concretará en convenios específicos y, para su seguimiento y desarrollo, se constituirá una comisión mixta integrada por tres representantes de cada institución.