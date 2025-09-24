La UPSA acoge la muestra «Mujeres que lideran el cambio» La exposición, organizada por la ONG SED, se podrá ver en la Facultad de Educación

La Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca acogió la inauguración de la exposición «Mujeres que lideran el cambio» organizada por SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), ONG vinculada a los Maristas que trabaja en más de 30 países en África y América. El acto estuvo a cargo de Daniel de la Torre Escribano miembro de SED, y de María José Madrid, vicedecana de alumnos.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 7 de octubre en el vestíbulo de la facultad, presenta un proyecto desarrollado en el Salvador, y en colaboración con el apoyo local de CORDES y el IEM. La iniciativa busca el empoderamiento de 50 mujeres a través de la capacitación en cultivos de subsistencia y granjas avícolas, que les permita mejorar su alimentación y de ese modo garantizar la autosuficiencia y reducir la dependencia de ayudas externas.

Además, el proyecto incluye formación en prevención y detección de la violencia de género, con el objetivo de fortalecer la autonomía y los derechos de estas mujeres. «Con esta exposición queremos acercar a la ciudadanía salmantina la realidad de estas mujeres y sensibilizar sobre la importancia de la cooperación internacional y recordar que todas las personas compartimos los mismos derechos» señaló Daniel de la Torre durante la inauguración. Por otro lado también quiso agradecer el compromiso con el proyecto de la Junta de Castilla y León que sin su apoyo no hubiese sido posible la muestra.

Por su parte, la vicedecana María José Madrid subrayó el valor de acercar a los estudiantes de Educación proyectos de este tipo, en los que se une formación académica y compromiso social.

La exposición podrá verse en horario académico y tras su paso por Salamanca, continuará su recorrido por diferentes puntos de Castilla y León. Tras la inauguración se celebró un café con los asistentes donde se les explicó los objetivos de la ONG SED y se les explicó como colaborar como voluntarios con el proyecto.