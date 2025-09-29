UPL pide una consulta pública a los salmantinos: ¿Quieren formar parte de una nueva comunidad autónoma con León y Zamora?

Carlos Rincón Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Una consulta pública en la que solo participen los ciudadanos de Salamanca, León y Zamora y en la que ellos se pronuncien sobre la posibilidad de constituir una nueva comunidad autónoma conformada por las tres provincias que conforman la Región Leonesa «dentro de la unidad de la Nación Española». Un «referéndum» que, de aprobarse la iniciativa, sería la Junta de Castilla y León la que tendría que convocarlo. Es la propuesta que a través de una moción llevará la Unión del Pueblo Leonés (UPL) al pleno de las Cortes de Castilla y León para su votación, una iniciativa para la que de momento no se han recabado los apoyos políticos suficientes para salir adelante.

«La moción tiene un punto único, que es reclamar que haya una consulta popular en las tres provincias para que podamos posicionarnos sobre la formación o no de una comunidad autónoma de la Región Leonesa«, ha explicado el presidente de la formación, Carlos Javier Salgado. «Consideramos que ya que al aprobarse la comunidad autónoma de Castilla y León no se hizo preguntando directamente a los ciudadanos, sería interesante e importante que los ciudadanos se posicionasen tanto sobre la continuidad en la comunidad de Castilla y León, como si queremos o no formar una comunidad de la región leonesa, que cumpliría con los requisitos que marca la Constitución», ha añadido incidiendo en que, al aprobarse la Carta Magna en 1978, «era una de las regiones oficiales que integraba en España».

«También cumplimos los requisitos que marca el artículo 143 de la Constitución en cuanto a tener unas características históricas, económicas y culturales comunes las tres provincias, así como ser limítrofes», ha insistido el máximo representante de UPL.