Los universos real y ficticio de Carmina salen a escena La compañía salmantina Métrica Pura estrena este miércoles en el Liceo «Sin coto a mi libertad» , idealización de las últimas horas de Carmen Martín Gaite

El universo personal y literario de Carmen Martín Gaite acompaña a la escritora en la madrugada del 23 de julio de 2000, ensus últimas horas de vida. Personas y personajes, pasado y presente, realidad y ficción protagonizan «Sin coto a mi libertad», la obra que el grupo salmantino Métrica Pura estrena este miércoles en el Teatro Liceo.

«Hemos querido hacer un acercamiento a la vida de Carmen pero centrándonos en su faceta como escritora», afirma Teresa Alfonso, autora del texto. «En ese momento no sabe si sueño o es realidad, y por la obra transcurren una serie de personajes que entendemos que fueron significativos en su vida».

Algunas de estas figuras que aparecen e la obra son su hija Marta, fallecida, su amigo Ignacio Aldecoa , «Un personaje muy significativo en la vida de Carmen» y su ex marido Rafael Sánchez Ferlosio. «Hacemos un guiño a la época adolescente de Carmen, cuando jugaba en la plaza de los Bandos, con una gran interpretación de Isabel Ortiz de Zárate».

Para la actriz protagonista, este papel le ha permitido aprender más cosas de la autora salmantina. «Creo que la generación del 50 esta muy olvidada, y con esta obra vamos a dar a cada personaje su sitio», apunta. «Todas nuestras hobras son como un hijito para nosotros, pero esta es un hijo muy especial, por tratarse de una escritora salmantinas. Ojalá pudiéramos todos tener un final como el que contamos en la obra» , que ha

Por su parte, el concejal de Cultura Ángel Fernandez Silva destacó la obra de Métrica Pura en la amplia programación que el Ayuntamiento lleva a cabo este año para conmemorar el centenario del nacimiento de la escritora. «Siempre es una buenísima oportunidad para dedicar una obra a Carmen Martín Gaite y animo al público a agotar las entradas para esta obra de una compañía muy querida por los salmantino sobre una escritora también muy querida»

