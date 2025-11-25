La Universidad se suma a la conmemoración del Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres La Fachada Rica del Estudio permanecerá iluminada hasta el 28 de noviembre

La Universidad de Salamanca se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres en un acto celebrado en el Patio de Escuelas y al que ha asistido la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sastre. Durante la jornada, tuvo lugar la lectura de un manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU). El texto fue leído por miembros de la Comisión de la Unidad de Igualdad como Carmen Mascaraque Egido, Karen Arlin Rivas, Vanesa Vega Muriel, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, así como por los profesores Sergio Rodero Cilleros y Vicente José Marcet Rodríguez.

El manifiesto sirvió para denunciar que, a pesar de los avances legislativos y sociales alcanzados, «millones de mujeres en España, al igual que en el resto del mundo, continúan sufriendo violencias de género en sus diversas manifestaciones». Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, un 11% de las mujeres residentes en España, más de dos millones, ha sufrido violencia física por parte de una pareja o expareja, y un 40,4%, más de ocho millones, ha sido víctima de acoso sexual a lo largo de su vida.

En este sentido, durante la lectura se destacó que «preocupa especialmente la creciente visibilidad de sectores sociales que cuestionan los avances en pro de la igualdad y la difusión de discursos negacionistas promovidos por algunos sectores políticos que cuestionan la existencia misma de las violencias de género». Según el Informe Juventud en España 2024 se observa «un preocupante descenso en el apoyo al feminismo y a la igualdad de género entre la población joven (15-29 años). La percepción de la violencia de género como uno de los problemas sociales más relevantes también ha experimentado un descenso significativo entre la juventud».

En la actualidad, una de las preocupaciones de las unidades de Igualdad de las universidades españolas es «la violencia digital, que se ha expandido y normalizado entre la juventud universitaria. Estamos ante un momento de transformación social muy profunda, con una irrupción y mal uso de la tecnología en algunos casos, que ha hecho aflorar las mismas violencias sistémicas existentes en la sociedad, pero desde hace un tiempo, dentro del mundo digital. El anonimato y la falta de desconexión temporal (las violencias pueden producirse a lo largo de las 24 horas del día, repetidamente), provocan una violencia extrema hacia las personas que sufren este tipo de agresiones sexistas».

En este sentido, el manifiesto también recordó que este año se conmemora el 30º aniversario de la Plataforma de Beijing, un hito fundamental para el feminismo en la lucha por los derechos de las mujeres y niñas, la exigencia de igualdad de género y el equilibrio de las estructuras de poder a nivel mundial, las Unidades de Igualdad de la RUIGEU se consolidan como estructuras básicas de la LOSU. «Su labor es esencial para la sensibilización, prevención, formación e incorporación transversal de la igualdad en el desarrollo de las políticas universitarias. Precisamente por esto, consideramos absolutamente inadmisible que, a día de hoy, todavía existan unidades de igualdad que no reciban los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a las Comunidades Autónomas. No puede permitirse que la respuesta institucional ante una vulneración tan grave de los derechos humanos se vea paralizada o mermada por el negacionismo político. Frente a la violencia, ni un paso atrás», señalaron.

Durante el acto, además de la lectura del manifiesto también se iluminó la fachada de la Universidad de Salamanca, que permanecerá hasta el 28 de noviembre con motivo del 25N.