Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Universidad de Salamanca avanza en el estudio de un raro cáncer de hígado altamente agresivo

El Grupo HEVEPHARM liderado por el catedrático José Juan García Marín forma parte del consorcio investigador internacional encabezado por el CIC bioGUNE desde el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia

La Gaceta

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:30

El colangiocarcinoma (CCA) es un tipo raro de cáncer de hígado altamente agresivo que a menudo se diagnostica tarde y presenta opciones de tratamiento muy limitadas. Solo entre el 20-30 % de los pacientes pueden someterse a cirugía y las tasas de supervivencia siguen siendo bajas incluso después de la extirpación completa del tumor. Un urgente desafío clínico que motiva a la comunidad científica a explorar nuevas estrategias para su abordaje.

En este contexto, el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca «Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos» (HEVEPHARM/IBSAL/CIBEREHD), liderado por el catedrático José Juan García Marín, forma parte del equipo internacional encabezado por el CIC bioGUNE desde el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia que ha identificado un nuevo objetivo terapéutico para el colangiocarcinoma y abre la puerta al desarrollo de terapias personalizadas seguras y efectivas.

El estudio, que ha acaba de ser publicado en la revista «Gut» revela que la proteína CNNM4, responsable del transporte de magnesio dentro de las células, se produce de manera excesiva de forma constante en el colangiocarcinoma. Al bloquear CNNM4, el consorcio de investigación pudo ralentizar el crecimiento tumoral, reducir la resistencia a la quimioterapia y prevenir la propagación de las células tumorales. Además, restaurar el equilibrio de magnesio activó la ferroptosis, un proceso natural que elimina selectivamente las células cancerosas mientras aumenta su sensibilidad al tratamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  2. 2 Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
  3. 3 Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
  4. 4 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  5. 5 «¡Feliz centenario, abuela! Tus manos y arrugas muestran una vida sin rendirte con fortaleza y valentía»
  6. 6 Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
  7. 7 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 15 de septiembre
  8. 8 Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes
  9. 9 El Hospital resiste frente al hongo que ha generado alarma en Europa
  10. 10 El pueblo de Castilla y León que marcó el récord absoluto de calor este verano: 43,4 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Universidad de Salamanca avanza en el estudio de un raro cáncer de hígado altamente agresivo

La Universidad de Salamanca avanza en el estudio de un raro cáncer de hígado altamente agresivo