La Universidad de Salamanca avanza en el estudio de un raro cáncer de hígado altamente agresivo El Grupo HEVEPHARM liderado por el catedrático José Juan García Marín forma parte del consorcio investigador internacional encabezado por el CIC bioGUNE desde el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia

La Gaceta Martes, 16 de septiembre 2025, 12:30 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

El colangiocarcinoma (CCA) es un tipo raro de cáncer de hígado altamente agresivo que a menudo se diagnostica tarde y presenta opciones de tratamiento muy limitadas. Solo entre el 20-30 % de los pacientes pueden someterse a cirugía y las tasas de supervivencia siguen siendo bajas incluso después de la extirpación completa del tumor. Un urgente desafío clínico que motiva a la comunidad científica a explorar nuevas estrategias para su abordaje.

En este contexto, el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca «Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos» (HEVEPHARM/IBSAL/CIBEREHD), liderado por el catedrático José Juan García Marín, forma parte del equipo internacional encabezado por el CIC bioGUNE desde el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia que ha identificado un nuevo objetivo terapéutico para el colangiocarcinoma y abre la puerta al desarrollo de terapias personalizadas seguras y efectivas.

El estudio, que ha acaba de ser publicado en la revista «Gut» revela que la proteína CNNM4, responsable del transporte de magnesio dentro de las células, se produce de manera excesiva de forma constante en el colangiocarcinoma. Al bloquear CNNM4, el consorcio de investigación pudo ralentizar el crecimiento tumoral, reducir la resistencia a la quimioterapia y prevenir la propagación de las células tumorales. Además, restaurar el equilibrio de magnesio activó la ferroptosis, un proceso natural que elimina selectivamente las células cancerosas mientras aumenta su sensibilidad al tratamiento.