La Universidad reformará seis centros con más de 500.000 € Intervención para ganar en accesibilidad en los edificios Solís y Europa de la Facultad de Educación

Ángel Benito Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca ha dado luz verde a una intervención simultánea en seis de sus edificios académicos y administrativos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, modernizar instalaciones y, en algunos casos, ampliar espacios o incorporar nuevos servicios. Las actuaciones, distribuidas entre facultades, centros de investigación y unidades de apoyo, incluyen desde la reorganización de aulas y despachos hasta mejoras en climatización, accesos y la creación de nuevas áreas como el laboratorio de Audiología de la Facultad de Medicina.

No se trata solo de reformar lo existente, sino de adaptar el espacio universitario a una realidad académica y organizativa en constante evolución. El Estudio salmantino invertirá 573.835 euros (impuestos incluidos), tras sacar a concurso las obras y adjudicar las empresas que llevarán a cabo estas intervenciones.

La de mayor cuantía (143.293 euros) será la que se realizará en el Complejo de Peñuelas de San Blas. Tras la importante intervención que se realizó para reconvertir el comedor en un centro multiservicios y habilitar un nuevo espacio para el estudio con capacidad para cerca de 300 estudiantes, en esta ocasión se continuará modernizando el edificio con una nueva compartimentación de espacios que incluirá también una adaptación de la climatización y una incorporación de las mesas de trabajo con tomas de corriente. La intervención se realizará en la planta baja y la demolición de parte de la tabiquería permitirá crear nuevas zonas de trabajo y la instalación de una cabina de reuniones insonorizada.

La segunda inyección más importante (117.730 €) será la creación de un nuevo espacio en la planta semisótano de la Facultad de Medicina que acoja un laboratorio de Audiología, nuevo grado que empezó a impartirse en 2024. Esta infraestructura dispondría de cuatro cabinas insonorizadas y una zona con distintos puestos de laboratorio. En este caso, también exigirá demoler los tabiques de ladrillo como en el caso de Peñuelas.

La eliminación de las humedades en la biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación será otra de las reformas previstas. Para ello, se picará el revestimiento existente para aplicar uno nuevo y evitar la aparición de nuevas filtraciones. También se acondicionará la entrada a la biblioteca desde la calle que sirve como salida de emergencia. Además se llevarán a cabo varias actuaciones para crear aulas de mayor superficie y mejorar el acceso a la actual sala de estudiantes. En las mejoras se invertirán 94.791 euros.

Eliminar las barreras arquitectónicas será el principal objetivo de la intervención en la Facultad de Educación con 78.809 €. En el Edificio Europa se mejorará la accesibilidad del inmueble, al igual que en el Edificio Cossío, para modificar el acceso al escenario del salón de actos, que ahora mismo solo tiene peldaños.

Las remodelaciones también incluirán la reforma de 5 baños del ala noroeste de la planta baja del Colegio Mayor Fonseca con 56.543 euros y una actuación en la cubierta del salón de actos de la Escuela Politécnica de Ávila para solucionar la existencia de goteras y otras patologías. Se continúa el proceso ya iniciado en 2024. Invertirá 83.000 euros.