Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Fermoso dirige el Vicerrectorado de Formación. ARCHIVO

La Universidad Pontificia se suma a la red que impulsa la divulgación científica en España

Se ha integrado en la Red de Unidades de Cultura Científica e Innovación

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:24

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha sido reconocida oficialmente como miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+I), coordinada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Con esta incorporación, la institución académica se une a una red nacional de referencia en divulgación científica, que en la actualidad cuenta con 111 entidades.

La adhesión permitirá a la UPSA acreditar su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, utilizar la marca UCC+I en sus actividades y beneficiarse del intercambio de información y recursos entre los distintos miembros. Además, el personal docente e investigador de la Universidad tendrá prioridad en la participación en encuentros formativos organizados por FECYT, como el congreso anual Comunicar Ciencia en Red (ComCiRed), y podrá concurrir a convocatorias de financiación específicas para estas unidades.

Este reconocimiento se suma a la reciente certificación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de la UPSA, impulsada por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, dirigido por Ana Fermoso García. 

A través de este órgano y de su Departamento de Gestión de Investigación y Transferencia, la Universidad ha intensificado en los últimos años su labor en materia de divulgación científica, investigación y transferencia de conocimiento, consolidando así su compromiso con la innovación y el avance científico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  2. 2 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  3. 3 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  4. 4 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  5. 5 Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
  6. 6 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  7. 7 Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca
  8. 8 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía
  9. 9 A Topas el dueño de un bar de Olleros de Tera (Zamora) por acuchillar a un hombre que intentó robarle
  10. 10 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Universidad Pontificia se suma a la red que impulsa la divulgación científica en España

La Universidad Pontificia se suma a la red que impulsa la divulgación científica en España