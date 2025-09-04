La Universidad Pontificia se suma a la red que impulsa la divulgación científica en España Se ha integrado en la Red de Unidades de Cultura Científica e Innovación

Ángel Benito Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha sido reconocida oficialmente como miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+I), coordinada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Con esta incorporación, la institución académica se une a una red nacional de referencia en divulgación científica, que en la actualidad cuenta con 111 entidades.

La adhesión permitirá a la UPSA acreditar su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, utilizar la marca UCC+I en sus actividades y beneficiarse del intercambio de información y recursos entre los distintos miembros. Además, el personal docente e investigador de la Universidad tendrá prioridad en la participación en encuentros formativos organizados por FECYT, como el congreso anual Comunicar Ciencia en Red (ComCiRed), y podrá concurrir a convocatorias de financiación específicas para estas unidades.

Este reconocimiento se suma a la reciente certificación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de la UPSA, impulsada por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, dirigido por Ana Fermoso García.

A través de este órgano y de su Departamento de Gestión de Investigación y Transferencia, la Universidad ha intensificado en los últimos años su labor en materia de divulgación científica, investigación y transferencia de conocimiento, consolidando así su compromiso con la innovación y el avance científico.