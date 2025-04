La Universidad Pontificia presenta la I Gala Inclusiva de Talentos junto a 13 ONG

La Gaceta Salamanca Jueves, 24 de abril 2025, 13:24 Comenta Compartir

Con el propósito de caminar hacia una sociedad inclusiva, la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha presentado esta mañana la I Gala Inclusiva de Talentos, que se celebrará el día 13 de mayo, a las 18:00 h, en el Casino de Salamanca. El evento contará con 16 actuaciones individuales y grupales con versiones instrumentales, de canto, baile, danza, y vídeos sobre distintas actividades relacionadas con la inclusión.

En la presentación, la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María H. Benavente Cuesta, ha agradecido la implicación de los servicios de Voluntariado y Cultura, y Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Específicas, así como a las entidades colaboradoras, al tiempo que ha explicado que esta gala nace del deseo de celebrar el talento, la diversidad y la colaboración entre personas, «comprometiéndonos con la apuesta por una Universidad inclusiva». Benavente ha indicado que esta gala es «una muestra viva de inclusión, empatía y respeto; una oportunidad de romper barreras, de mirar más allá de las etiquetas y reconocer en cada persona su valor único con su capacidad para emocionar, crear y compartir».

Benavente ha enfatizado que actividades como estas nos recuerdan que la Universidad no solo forma a profesionales desde un punto de vista técnico, sino que también forma a personas «comprometidas, sensibles y abiertas a la diferencia porque la diversidad no debe ser un obstáculo, sino una riqueza que nos trasforma, y la inclusión no es un objetivo, sino una forma de convivir».

La vicerrectora ha finalizado su intervención indicando que, en esta gala alumnos, alumni e integrantes de las distintas asociaciones colaboradoras se unirán con una misma pasión: «Entender el arte como un lenguaje universal. Cada canción, palabra o movimiento es fruto del esfuerzo, de la ilusión y del trabajo conjunto».

Por su parte, la directora del servicio de Voluntariado y Cultura, María Eugenia Polo, ha recordado que la gala celebrada hace tres años se dirigía a las asociaciones, en cambio, el próximo 13 de mayo, «es la gala en la que vamos todos de la mano y es un orgullo tremendo que sea así». En este sentido, ha parafraseado al recién fallecido papa Francisco y su célebre «hagan lío», en referencia a los asistentes y a los participantes de las 13 asociaciones colaboradoras.

Además, el técnico de Coordinación de Atención a la Discapacidad y Necesidades Educativas Específicas Estudiantiles, Óscar Gonzalo, ha agradecido la celebración de esta gala y ha enumerado a las 13 asociaciones que colaborarán en el evento: Aerscyl, Ariadna Autismo, Aspace, Aspas, Asperger, Insolamis, Fundación Afim, Fundación Aviva, Salud Mental, Down Salamanca, Sadap, Crmf y Fundaneed Plena Inclusión.

También, han participado los dos presentadores que amenizarán la gala, Naiara García, en representación de las asociaciones, y Alejandro Sardón, alumni de la Facultad de Comunicación, quienes han animado a la sociedad salmantina a asistir al evento porque se va a demostrar sobre el escenario que se «pueden hacer grandes cosas».

Venta de entradas y Fila Cero

A partir del lunes, día 28 de abril, de 10:00 a 13:00 h, la UPSA habilitará un punto de venta de entradas en el acceso de la Calle Serranos. Los días 29 y 30 de abril, el horario se amplía de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h, en la misma ubicación. El precio de la entrada es de 5 euros y estará destinado a un evento de convivencia con las asociaciones participantes.

También la organización ha previsto una Fila Cero para que cualquier persona interesada pueda colaborar en el siguiente número de cuenta: ES05 0049 1843 4421 1024 6130