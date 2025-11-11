La Universidad participará en investigaciones y formará a la Guardia Civil en ciberseguridad, IA y cibercriminalidad El convenio impulsará actividades en el área de la prevención, intervención e investigación de la conducta criminal, así como en temas como la sostenibilidad, la igualdad de género y la gestión del talento

La Gaceta Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 13:35

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el general jefe de la zona de la Guardia Civil de Castilla y León, Miguel Sánchez Guerrero, han firmado en la mañana de este martes un protocolo general de actuación en materia de formación e investigación, que redundará en beneficios para la sociedad en general, especialmente en el ámbito de la mejora de la prevención delictiva y la investigación científica. Al acto han asistido también Daniel Terrón Santos, director académico de la Cátedra Extraordinaria «Almirante Martín Granizo» (USAL-CESEDEN) y delegado del rector para la Protección de Datos; y Arturo Marcos Sánchez, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca.

Este acuerdo pretende, por un periodo inicial de cuatro años de duración, promover y realizar conjuntamente actividades de formación y de investigación científica, en especial, en el área de la prevención, intervención e investigación de la conducta criminal, así como también en otras áreas de conocimiento común como en el de la sostenibilidad, la igualdad de género, protocolo, la alta dirección pública y la gestión del talento.

Para el rector, la incorporación de la Guardia Civil como nuevo socio institucional supone «un reforzamiento estratégico de ese proyecto histórico que vincula a la Universidad de Salamanca con las principales instituciones encargadas de la seguridad, la defensa y el bienestar ciudadano«. A su juicio, este convenio inaugura un espacio de «cooperación integral» que impulsará desde másteres universitarios y cursos de actualización, hasta investigación aplicada, «todo ello orientado a los retos más complejos de la seguridad en el siglo XXI».

Para Corchado, la seguridad se ha convertido «en uno de los ámbitos más complejos y estratégicos de nuestra sociedad. Por ello, la colaboración entre la Universidad de Salamanca y la Guardia Civil representa una alianza sólida y necesaria para desarrollar conocimiento, innovación y formación de excelencia, capaces de dar respuesta a los retos y desafíos que plantea el mundo actual. Ser la universidad de la seguridad es mucho más que un lema: significa educar para la paz, formar para servir, investigar para proteger y compartir saber para fortalecer nuestra convivencia democrática».

El General Miguel Sánchez, resaltó que «este protocolo simboliza la unión de esfuerzos para avanzar en la prevención, intervención e investigación sobre la conducta criminal, así como en otras áreas de interés común, como la igualdad de género, la sostenibilidad, el protocolo, la formación y la gestión de talento», subrayando también «la importancia social y cultural de esta alianza estratégica, que contribuirá a una mejor formación integral de nuestros miembros y permitirá a la comunidad universitaria, conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la Guardia Civil en defensa de la seguridad ciudadana y el orden público».

Áreas clave de actuación

Las áreas clave de actuación serán la coordinación para que profesores o ponentes gestionados por la USAL participen en cursos o acciones formativas que imparta u organice la Dirección General de la Guardia Civil, así como la asistencia de miembros de la Guardia Civil, como alumnos o ponentes, a cursos de formación y de posgrado, seminarios o jornadas que imparta la USAL relacionados con la materia objeto del presente Protocolo.

Asimismo, el protocolo incluye la organización conjunta de actividades formativas, seminarios o jornadas, con asistencia como alumnos o ponentes de personal de la Guardia Civil y la USAL; el desarrollo de colaboraciones técnicas de interés común en el ámbito de los estudios normativos, jurisprudenciales, analíticos y similares y, en especial, los referidos a la lucha contra la conducta criminal violenta u organizada; la constitución de equipos conjuntos de investigación; o el fomento de la participación de académicos de la USAL en el consejo de redacción de la revista Cuadernos de la Guardia Civil o en cualquier otra revista indexada coordinada por el Cuerpo, así como la publicación de artículos de interés relacionados con la seguridad.