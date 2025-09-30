La Universidad invita a 'hackear los barrios' Crea un laboratorio de innovación social para implicar a ciudadanía, expertos y estudiantes en dar solución a problemas concretos

Ángel Benito Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 19:25 Comenta Compartir

Un laboratorio de innovación ciudadana. La Universidad de Salamanca ha recuperado la iniciativa 'Medialab USAL' con el objetivo de conectar las necesidades de la ciudad con la institución educativa. El vicerrector de Transferencia, Federico Bueno, ha avanzado que este espacio resurge con el principal objetivo de lograr una «conexión directa» con la sociedad a través de la ciencia ciudadana.

La primera de las iniciativas será la propuesta 'Hackea tu barrio' con la que se pretende crear un programa abierto con equipos multidisciplinares que desarrollen prototipos y soluciones a retos propuestos por asociaciones, colectivos y entidades dedicadas al desarrollo comunitario.

Para ello, este martes han comenzado las sesiones preparatorias en el Edificio I+D+i con expertos de Granda y Oviedo, así como diferentes propuestas que se plantearán de proyectos de ciencia ciudadana como el Laboratorio de Salud Urbana de Barcelona o el OpenStreetMap. A lo largo de seis sesiones, según ha detallado la responsable de divulgación de la Unidad de Cultura Científica, Berta Joven, los equipos tratarán de dar respuestas creativas y originales a problemas sociales específicos. Todo ello dará sus frutos en un 'hackatón' de innovación social que se celebrará el 28 de noviembre. Como ejemplo de acciones en otras ciudades se encuentra la medición de distintas variables que implican a la ciudadanía para dar resultado a estudios posteriores (ruido, olores, niveles de polen, etc...)

La segunda propuesta es «Coding Music: Laboratorio de música y código», un innovador recorrido creativo que demuestra que se puede componer música con líneas de código, coordinado por Álvaro Martín Sánchez, compositor y artista sonoro y profesor de tecnología musical y composición electroacústica en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Durante nueve sesiones entre octubre y diciembre, los participantes aprenderán a programar ritmos, sonidos y texturas musicales en directo, explorando cómo la creatividad artística se encuentra con la lógica del código. No requiere formación previa en música ni programación y está abierto tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía. El programa facilitará el acceso a herramientas tecnológicas creativas desde una perspectiva inclusiva y no jerárquica, promoviendo el uso de software libre, documentación abierta y procesos colaborativos.