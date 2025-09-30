Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la iniciativa de MEDIALAB USAL. LAYA

La Universidad invita a 'hackear los barrios'

Crea un laboratorio de innovación social para implicar a ciudadanía, expertos y estudiantes en dar solución a problemas concretos

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:25

Un laboratorio de innovación ciudadana. La Universidad de Salamanca ha recuperado la iniciativa 'Medialab USAL' con el objetivo de conectar las necesidades de la ciudad con la institución educativa. El vicerrector de Transferencia, Federico Bueno, ha avanzado que este espacio resurge con el principal objetivo de lograr una «conexión directa» con la sociedad a través de la ciencia ciudadana.

La primera de las iniciativas será la propuesta 'Hackea tu barrio' con la que se pretende crear un programa abierto con equipos multidisciplinares que desarrollen prototipos y soluciones a retos propuestos por asociaciones, colectivos y entidades dedicadas al desarrollo comunitario.

Para ello, este martes han comenzado las sesiones preparatorias en el Edificio I+D+i con expertos de Granda y Oviedo, así como diferentes propuestas que se plantearán de proyectos de ciencia ciudadana como el Laboratorio de Salud Urbana de Barcelona o el OpenStreetMap. A lo largo de seis sesiones, según ha detallado la responsable de divulgación de la Unidad de Cultura Científica, Berta Joven, los equipos tratarán de dar respuestas creativas y originales a problemas sociales específicos. Todo ello dará sus frutos en un 'hackatón' de innovación social que se celebrará el 28 de noviembre. Como ejemplo de acciones en otras ciudades se encuentra la medición de distintas variables que implican a la ciudadanía para dar resultado a estudios posteriores (ruido, olores, niveles de polen, etc...)

La segunda propuesta es «Coding Music: Laboratorio de música y código», un innovador recorrido creativo que demuestra que se puede componer música con líneas de código, coordinado por Álvaro Martín Sánchez, compositor y artista sonoro y profesor de tecnología musical y composición electroacústica en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Durante nueve sesiones entre octubre y diciembre, los participantes aprenderán a programar ritmos, sonidos y texturas musicales en directo, explorando cómo la creatividad artística se encuentra con la lógica del código. No requiere formación previa en música ni programación y está abierto tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía. El programa facilitará el acceso a herramientas tecnológicas creativas desde una perspectiva inclusiva y no jerárquica, promoviendo el uso de software libre, documentación abierta y procesos colaborativos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  2. 2 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  3. 3 La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana
  4. 4 El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
  5. 5 «La gente se sigue quedando en tierra»
  6. 6 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 29 de septiembre
  8. 8 El gratis total
  9. 9 ¿Realizará el tour turístico del cementerio?
  10. 10 El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Universidad invita a 'hackear los barrios'

La Universidad invita a &#039;hackear los barrios&#039;