Inauguración del máster en cibercriminalidad. ALMEIDA

La Universidad inaugura un máster en cibercriminalidad, pionero en España: el 83 % de los delitos no se resuelven

El título es impartido por la Universidad de Salamanca

Ángel Benito

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:57

La Universidad ha inaugurado un nuevo Máster en Cibercriminalidad, pionero en España, con el objetivo de formar a especialistas capaces de abordar uno de los grandes retos de la sociedad digital. El posgrado se dirige principalmente a graduados en Criminología y Derecho, que hasta ahora no contaban con una oferta específica.

El vicerrector de Transferencia, Federico Bueno de Mata, ha destacado durante la inauguración que este título «no es un máster en ciberdelincuencia al uso», ya que ofrece una visión integral del fenómeno criminal en el entorno digital. «No es solo derecho penal, sino que hablamos de derecho procesal, penal económico y, además, se incorpora un enfoque psicológico, sociológico e informático».

El programa académico introduce una novedad clave: el doble perfil jurídico y criminológico. De este modo, los egresados podrán desempeñar funciones de asesoramiento en entidades públicas para el análisis de riesgos vinculados al cibercrimen, colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como trabajar en el sector privado en consultoría, peritaje informático.

La iniciativa responde a una creciente necesidad de profesionales en un sector donde los datos son preocupantes. Según el Ministerio del Interior, el 83 % de los cibercrímenes en España siguen sin investigarse ni resolverse, con tasas de esclarecimiento que no superan el 20 % .

