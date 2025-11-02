Domingo, 2 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Bertha Gutiérrez Rodilla, vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad de la Universidad de Salamanca, y Francisco Javier Rubio Muñoz, director Académico de Programas Formativos de Mayores de la institución académica, destacan el valor de esta iniciativa que ofrece a más de 1.600 personas mayores de 55 años este curso la oportunidad de seguir aprendiendo y participando activamente en la vida universitaria.

¿Qué relevancia tiene el Programa Interuniversitario de la Experiencia en la USAL?

—Bertha Gutiérrez: El Programa Interuniversitario de la Experiencia constituye una de las iniciativas más significativas dentro del compromiso de la Universidad de Salamanca con la formación a lo largo de toda la vida. Este programa no solo amplía la oferta educativa a nuevos colectivos, sino que también refleja la vocación de apertura y responsabilidad social que caracteriza a nuestra institución. Es mucho más que una oferta formativa: es una forma de devolver a la sociedad todo lo que nos aporta. La Universidad se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional, donde la educación, la cultura y la convivencia son los pilares fundamentales.

¿Qué papel desempeña en el ámbito de la formación a lo largo de la vida?

—B.G.: Se trata de un ejemplo claro de lo que significa aprender durante toda la vida. Ofrece a las personas mayores de 55 años la oportunidad de seguir desarrollando su curiosidad intelectual, mantenerse activas y formar parte de una comunidad universitaria abierta. Aprender no tiene edad. Además, fomenta valores esenciales como la participación, la inclusión, el envejecimiento activo y el aprendizaje permanente, contribuyendo así al bienestar personal y social de los participantes.

¿Qué valor aporta este programa a la sociedad?

—B. G.: El valor social del programa es enorme, no solo porque fomenta el aprendizaje y la cultura, sino porque fortalece la participación y la cohesión social. Las aulas se convierten en espacios donde se comparte conocimiento y experiencia vital. A través de este programa, la Universidad devuelve a la sociedad parte de lo que recibe, ofreciendo a las personas mayores un espacio para seguir creciendo y compartiendo su experiencia vital.

¿Qué contenidos se imparten?

—Francisco J. Rubio: Los contenidos son muy variados y abarcan desde las humanidades y las ciencias sociales hasta la ciencia, la salud, la tecnología o las artes. Buscamos un equilibrio entre la actualidad del conocimiento, la diversidad temática y el interés de los participantes.

¿Cuántos alumnos participan actualmente?

—F.J.R.: En el presente curso académico participan más de 1.600 alumnos y alumnas en la Universidad de Salamanca, distribuidos entre las sedes de Ávila, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Toro y Zamora. La cifra aumenta año tras año (un 8% más que el curso pasado y un 24 % más que el 2023-2024). Esta amplia participación demuestra el interés creciente por seguir aprendiendo y la consolidación de la Universidad de Salamanca como líder en la formación universitaria para mayores en Castilla y León.

¿Cuáles son los planes de futuro de este Programa en la USAL?

—B. G.: El Programa cumplirá 25 años en la Universidad de Salamanca el próximo curso. La celebración de estas bodas de plata, además de ser un momento de encuentro para alumnos y profesores, tendrá como objetivo seguir consolidando el programa, ampliando el número de estudiantes y adaptándolo a los nuevos retos sociales y tecnológicos.

Ampliar Juan Antonio Martín. «El Programa engancha y mantiene la mente activa» Juan Antonio Martín es alumno del Programa Interuniversitario de la Experiencia en la Universidad de Salamanca desde el curso 2012-2013, cuando la sede se ubicaba en la Facultad de Educación en el Paseo de Canalejas. Este alumno reconoce que se trata de un «programa muy atractivo», que ofrece numerosos beneficios ayudando al bienestar de la personas. «Tenemos la posibilidad de continuar aprendiendo, y, en no pocos casos, recordar lo aprendido en el pasado, permitiendo mantener la mente activa. El Programa engancha. La experiencia es muy positiva y se la recomiendo a todas las personas», señala. Además del aprendizaje, Juan Antonio explica que el Programa «es un marco que facilita la socialización, con lo cual, durante estos años he conocido a muchas personas que tuvieron muy diferentes ocupaciones a lo largo de su vida activa; con formas muy distintas de ver el mundo y opiniones muy diferentes». Destaca además, que en el ámbito del Programa Interuniversitario de la Experiencia, cuentan con una asociación de alumnos que agrupa a más de 350 personas, «lo que facilita las relaciones humanas, a la vez cubre algo que esta iniciativa no ofrece: jornadas de convivencia, celebración de la Navidad y salidas culturales para conocer nuestra ciudad, provincia, Comunidad Autónoma, otras regiones e incluso Portugal». Explica que las clases y actividades enmarcadas en este programa son muy diversas y variadas, abarcando campos como psicología, arte, literatura, filosofía, sociología, ciencias de la vida, derecho, historia, patrimonio, salud en general, salud y envejecimiento. «También valoro los diferentes talleres que nos ofrecen. He participado en alguno de ellos: Economía para la vida diaria, Análisis Fílmicos, Ventanas al Arte, Estimulación Cognitiva, Prevención del Cáncer, Microbiología y Genética (en el laboratorio del Edificio Departamental de Biología). Hace unos años, teníamos talleres de francés e inglés. Sería muy interesarte recuperarlos», reivindica. Apunta además que todos los miércoles del curso se programan charlas y conferencias muy atractivas y que tienen un Club de Lectura, que coordina una profesora de Literatura Inglesa. «Tampoco debemos olvidarnos del coro y del grupo de teatro». Respecto al ambiente que se vive en esta actividad, afirma que es muy bueno y enriquecedor tanto con los compañeros como con los profesores, y considera que es importante reconocer y valorar la labor que diariamente realizan los responsables del Programa: «Son personas cercanas y accesibles a todos los alumnos».