La Universidad consolida su relación con Pekín en la transformación digital y la inteligencia artificial El rector participó en el Beijing Forum 2025 invitado por la Universidad de Pekín

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha participado en el Beijing Forum 2025 invitado por la Universidad de Pekín. El encuentro, organizado por Peking University en colaboración con la Chey Institute for Advanced Studies y la Comisión Municipal de Educación de Pekín, se celebró del 7 al 9 de noviembre celebrado en la capital china bajo el lema «La coexistencia civilizacional en la era de la inteligencia digital». La invitación se enmarca en el estrechamiento de relaciones académicas entre ambas instituciones.

Este reconocimiento por parte de una de las universidades más prestigiosas de Asia subraya la proyección internacional de la Universidad de Salamanca y su compromiso con el diálogo global sobre los retos de la transformación digital y el papel de la inteligencia artificial en la educación superior.

Durante los tres días de debate, más de 400 expertos y académicos de más de 36 países se reunieron para analizar cómo las tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial, pueden promover la prosperidad común y favorecer el diálogo entre civilizaciones. En su discurso de apertura, el presidente de Peking University subrayó que «las innovaciones tecnológicas e intelectuales deben servir como herramientas para potenciar el intercambio entre civilizaciones», invitando a reforzar la cooperación multinacional en esta nueva era.

Encuentros en el Beijing Forum

Durante su participación en el Beijing Forum 2025, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, coincidió e intercambió impresiones con algunas de las figuras más destacadas del encuentro, entre ellas el Premio Nobel de Química Michael Levitt (Universidad de Stanford), el ex ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Park Jin, el rector de la Universidad Nacional de Singapur, Tan Eng Chye, y Kim Yoosuk, presidente del Chey Institute for Advanced Studies.

El encuentro se celebra en un contexto especialmente significativo, marcado por el estrechamiento de los lazos diplomáticos y académicos entre España y China, que viven un momento de renovado entendimiento y colaboración, como muestra la reciente visita de la Casa Real al gigante asiático. Las universidades de élite chinas son un factor clave en la estrategia de internacionalización de la Universidad de Salamanca.