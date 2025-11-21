Unión de barones del PSOE en Fonseca para lanzar a Martínez como candidato

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

El PSOE ha movilizado este viernes a un gran número de sus barones para lanzar en Salamanca a Carlos Martínez como candidato a la Junta de Castilla y León. Aunque el presidente de Asturias, Adrián Barbón, no pudo intervenir en la mesa redonda prevista en la IV Escuela de Gobierno que los socialistas celebraron al tener que marcharse a Cangas de Narcea por el derrumbe de una mina, se sumaron, por sorpresa y a través de un vídeo, los presidentes de Castilla-La Mancha y del País Vasco, Emiliano García-Page y Eneko Andueza, así como la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También participaron los presidentes de Cataluña y Navarra, Salvador Illa y María Chivite. Todos ellos se unieron en el Colegio Fonseca para respaldar al principal rival de Alfonso Fernández Mañueco en las próximas elecciones autonómicas.

Chivite sacó a relucir los incendios del verano para defender que este tipo de «desastres son cosas que deben cambiar». «Castilla y León necesita a alguien que se preocupe por lo importante», afirmó, encomendando a Martínez que «impulse el mejor modelo de gobierno para la ciudadanía». En la misma línea, Illa le recordó desde la pantalla que «el buen gobierno y la buena política es lo que nos piden los ciudadanos, y no ruido innecesario».

«En Castilla y León, después de 40 años de franquismo y vulneración de libertades y derechos, salvo por una ventana de esperanza que supuso el gobierno de Demetrio Madrid, han pasado demasiados años de abandono, de ser la última comunidad de la fila, de perder población, servicios públicos y de privatización», denunció la ministra de Igualdad, que se encargó de moderar la mesa redonda 'Atrévete al cambio en Castilla y León', en la que participaron Page, Martínez y Andueza. «Esta comunidad se merece mirar hacia otro modelo de gestión, que mire a Carlos Martínez y que va a transformar la sociedad de Castilla y León», aseguró.

«Es verdad que Salamanca no presta, pero, joder, lo que le llevan prestando los salmantinos a esta gente —ante las sucesivas mayorías absolutas del PP en esta provincia—, aunque es cierto que hay que buscar y encontrar las razones por las que le prestan su confianza», reflexionó el candidato socialista a la Junta de Castilla y León durante su intervención. Aun así, Martínez consideró que el PSOE lo tiene «fácil» para hacerse con el Gobierno autonómico porque los populares «han hecho tan poco que es fácil remontar de la nada». «Tenemos que intentar seducir a la ciudadanía para que nos haga ese préstamo de confianza. La única pesadilla que tengo es que me gane ese hombre (por Mañueco). No son sueños húmedos. La verdad es que ese hombre es terrible. El señor Feijóo no cree en él», aseguró, animando a sus compañeros a plantear para Castilla y León «un futuro de oportunidades» que evite que la comunidad se convierta «una vez más en el experimento que se entregue a la extrema derecha».

Por otra parte, sin aludir a la sentencia que condena al Fiscal General, sino al fallo que absolvió en León a los 16 acusados por la muerte de seis mineros, Martínez afirmó: «Apoyo a las víctimas de la justicia. Se puede creer en el Estado de derecho y en la división de poderes, pero también cuestionar y criticar. La infalibilidad, ni para el Papa».

«Mañueco es un personaje tras un púlpito sin voluntad de cambiar las cosas», comentó Martínez. Tras equiparar las Cortes de Castilla y León a «un tanatorio» y asegurar que no es un entorno que «invite a la esperanza», el candidato socialista a la Presidencia de la Junta ironizó diciendo que «bares, bañeras y platos de ducha es el proyecto que Mañueco tiene para esta comunidad». «Vamos a mandarle a que descanse en paz», remató.

Emiliano García-Page

«El PP es la ley del mínimo esfuerzo, ya no hace ni rotondas», bromeó el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien animó a los asistentes a la Escuela de Gobierno recalcando que tiene la «convicción tremenda de que en España el espacio claramente más representado es la socialdemocracia». Por ello, recomendó a Martínez «hacer lo que prometes a la gente» frente a un PP asentado «en la ley del mínimo esfuerzo».

Eneko Andueza

El secretario general del PSOE del País Vasco afirmó que «a Mañueco la naturaleza no le ha dado capacidad, liderazgo ni un proyecto». «Quiero que Castilla y León sea una tierra de oportunidades», defendió, para que los jóvenes no se marchen «como lo hicieron nuestros padres y abuelos en los años 80». «Quiero que tome como referente a otras comunidades vecinas», añadió, aludiendo a Castilla-La Mancha y al País Vasco.