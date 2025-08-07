Unicaja regala 500 tarjetas regalo de Amazon de 30 euros a jóvenes por la contratación y uso de tarjetas La promoción, vigente hasta el 31 de agosto, está dirigida a jóvenes de 18 a 27 años que contraten una tarjeta de débito y realicen una compra mínima de 20 euros

La Gaceta Jueves, 7 de agosto 2025, 12:29 Comenta Compartir

Unicaja lanza una nueva promoción dirigida especialmente al público joven por la que los primeros 500 participantes que contraten una tarjeta de débito joven y realicen una compra mínima de 20 euros recibirán una tarjeta regalo de Amazon.es valorada en 30 euros.

Esta campaña estará vigente hasta el 31 de agosto y va dirigida a jóvenes de entre 18 y 27 años, tanto si ya son clientes como si se incorporan ahora a la entidad. Para optar a la tarjeta regalo, es necesario que los clientes se registren en la campaña a través de la Banca Digital de Unicaja (en el apartado de 'Sorteos y promociones') o en alguna de las oficinas de la entidad.

Tarjeta diseñada para los jóvenes

La tarjeta de débito joven de Unicaja está diseñada para acompañar a los jóvenes en su día a día. Ofrece ventajas adaptadas a sus necesidades, como una gestión totalmente digital, control del gasto en tiempo real y una seguridad reforzada. Además, no tiene comisiones hasta los 28 años.

Entre sus beneficios exclusivos destacan el reembolso de las comisiones por compras presenciales realizadas en el extranjero en cualquier divisa, o la realización de tres retiradas de efectivo gratuitas al mes en cajeros automáticos de la zona euro, Suecia y Rumanía.

Por otro lado, todos los clientes de tarjetas de débito y crédito pueden disfrutar de descuentos inmediatos y reembolsos al realizar compras online en más de 120 marcas de primer nivel en distintos sectores como Logitravel, Expedia, eDreams y Shein, entre otras. Para beneficiarse de estas ventajas y descubrir todas las promociones, los clientes tienen que adherirse al Programa EURO 6000 Plus en la Banca Digital de Unicaja.

Temas

Jóvenes

Suecia