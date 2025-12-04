Unicaja homenajea a Carmen Martín Gaite con una placa conmemorativa en la plaza de los Bandos Se ha inaugurado en la sede de la entidad financiera en Salamanca, donde nació y vivió la escritora

Clara Delgado Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:33

Salamanca ha rendido este jueves un nuevo homenaje a una de sus escritoras más universales, Carmen Martín Gaite, con la inauguración de una placa conmemorativa en el edificio donde nació y vivió, en plena Plaza de los Bandos, ahora sede de Unicaja en la ciudad.

La entidad financiera destacó el orgullo que supone colocar esta placa en un inmueble tan significativo para la trayectoria vital de la autora. «Es una autora indispensable del siglo XX», subrayó el director territorial en Castilla y León, Galicia y La Rioja de Unicaja, Manuel Rubio, situando la iniciativa dentro del compromiso de Unicaja con la cultura como «forma de cohesión, progreso y proyección de la ciudad».

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, felicitó a Unicaja por la iniciativa: «Qué mejor lugar que aquel en que nació y vivió», apuntó. Recordó que la ciudad ha elaborado este año un amplio programa cultural en torno a la figura de la escritora, con teatro, visitas guiadas, recitales, exposiciones y talleres, además de la reciente inauguración de la biblioteca municipal que lleva su nombre.

También intervino la catedrática de la Universidad de Salamanca, Esther del Brío, quien recordó la iniciativa «Salamanca, di tú que sí», impulsada junto al Ayuntamiento y destinada a difundir la obra y memoria de la escritora. Del Brío subrayó además la inspiración que para Martín Gaite supuso la plaza de los Bandos y sus alrededores, presentes en obras como 'Entre visillos' o 'El cuarto de atrás', donde la autora evocaba su infancia, su casa familiar y la evolución de la ciudad.

El secretario general de la Universidad de Salamanca, Alfredo Ávila, dijo que la institución debía estar presente «donde se homenajea a Carmen Martín Gaite», recordando que la escritora estudió en la USAL Filosofía y Letras, especialidad en Filología Románica, y que el Centro Internacional del Español custodia su legado. «Acompañar a Carmen Martín Gaite supone alinear a la Universidad con la visibilidad del talento», afirmó.