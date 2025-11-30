«Si Unamuno viviera hoy, estaría muy enfadado» Salamanca protagoniza 'Unamuno: entre los hunos y los hotros', la primera gran obra en comic sobre el escritor, que firman el guionista Rafael Jiménez y el ilustrador Carlos A. Hebles

Roberto Zamarbide Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:24

El color dorado de la piedra de Salamanca tiñe las 94 páginas de Unamuno: entre los hunos y los hotros, la primera gran publicación que se hace en España sobre la figura y el pensamiento del rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. El guionista Rafael Jiménez y el ilustrador Carlos Aguilar Hebles firman este ambicioso trabajo, publicado conjuntamente por Cartem Cómics y Ediciones Universidad de Salamanca.

La idea del proyecto partió de la editorial Cartem, tras observar que la figura de Unamuno no había tenido un acercamiento desde el cómic con la suficiente hondura. «No quería hacer una biografía al uso. Pensé en acercarme a su figura en la etapa final de su vida a través de una conversación con una mujer, Vega, a quien conoce en una terraza de la Plaza Mayor y con la que desgranará sus recuerdos caminando por la ciudad».

Rafael Jiménez reconocía a LA GACETA las fuentes en las que se sumergió para empaparse del personaje: «Leí todo lo que caía en mis manos. Mi libro de cabecera fue la obra de Jean Claude y Colette Rabaté. Me interesaba sobre todo la persona y encontré un Unamuno muy humano, de carácter fuerte, marcado por el dolor tras la muerte de uno de sus hijos. Pero, pese a lo que ha dicho, él sí que tenía las ideas muy claras: los que dudábamos éramos el resto».

Las calles y los monumentos de Salamanca son protagonistas de Unamuno: entre los hunos y los hotros, junto a los dos interlocutores: Miguel de Unamuno y la misteriosa Vega. «No creo que haya un personaje tan identificado con una ciudad como Unamuno con Salamanca», apunta el coautor de la obra.

«Se sintió traicionado por todos»

La narración gráfica ahonda desde los escenarios del pensador, como el aula universitaria, la Plaza o su despacho, en las memorias de un Unamuno que hace balance en un momento decisivo de su vida. Aparecen su juventud, sus luchas, sus contradicciones, su célebre discurso del 12 de octubre de 1936, que aún resuena hoy con fuerza. «Como republicano que era, creyó que el levantamiento militar pretendía restablecer el orden», confirma Jiménez. «Pero cuando observa la represión y la muerte de su amigo, reniega de los golpistas».

El guionista de la obra, Rafael Jiménez, considera totalmente vigente el mensaje unamuniano. «Es total. Es este estado de polarización: no se escucha al de enfrente. Unamuno estaba, como él dijo, 'entre los hunos y los hotros'. Y se sintió traicionado por las dos partes. No sé si queriendo o sin querer, él siempre se enfrentó al poder: puso de vuelta y media a la Dictadura, luego a la Monarquía, después a la República y finalmente se enfrentó a los golpistas. Si viviera hoy —añade— creo que estaría muy enfadado y nos pondría a cada uno en nuestro sitio».

El ilustrador Carlos Aguilar Hebles hace patente su orgullo por el respaldo de la Universidad de Salamanca a esta edición. «Desde la editorial hablaron con la Universidad y con la Casa Unamuno. Y cuando una institución con tanto prestigio como la Universidad de Salamanca decide apoyar un proyecto como este, creo que es algo muy importante para el cómic como arte, como expresión cultural».

Hacer llegar a nuevos públicos el pensamiento de Miguel de Unamuno es otro de los propósitos latentes en el trabajo de Jiménez y Aguilar. «Creo que, bien utilizada, puede ser una herramienta muy potente para trasladar a los más jóvenes una figura que, a lo mejor, no llegaría de otra manera. Creo que es un cómic para que en cada casa de Salamanca hubiese un ejemplar. Aunque, y esto es curioso, aunque creíamos que su repercusión sería más local, está funcionando muy bien también fuera de Salamanca».

De Sevilla a Salamanca, unidos en la pasión por el cómic

La biblioteca de Carmona (Sevilla) unió a Rafael Jiménez y Carlos Aguilar Hebles. A pesar de que sus ocupaciones no estaban directamente relacionadas con el cómic, la pasión por el género y una visión similar del lenguaje expresivo llevaron a Jiménez a contar con Hebles para el desarrollo de la novela gráfica que ahonda en la figura y las reflexiones de Miguel de Unamuno, y que vio la luz en septiembre.