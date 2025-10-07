Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unacc y Caja Rural de Salamanca impulsan el talento universitario con el nuevo Premio al Mejor TFG

La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito convoca la 1.ª edición del «Premio Unacc al Mejor Trabajo de Fin de Grado sobre cooperativas de crédito», con el apoyo de Caja Rural de Salamanca

La Gaceta

Martes, 7 de octubre 2025, 19:08

La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), en colaboración con la Escuela de Economía Social, Cooperativas y Otras Organizaciones de Participación (EESCOOP) y con el apoyo de Caja Rural de Salamanca, ha puesto en marcha la 1ª edición del «Premio Unacc al Mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG)», una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios que presenten sus TFG sobre cooperativas de crédito.

El certamen está dirigido a alumnas y alumnos de universidades españolas que presenten su Trabajo Fin de Grado sobre cooperativas de crédito en el curso 2025/2026. El objetivo es reconocer el talento joven y fomentar la investigación académica sobre las cooperativas de crédito, un modelo financiero basado en la participación, la cercanía y la economía social. Se premiarán aquellos trabajos que destaquen por su calidad académica, rigor y capacidad de divulgación del sector.

El premio contará con una dotación total de 2.000 euros:

•1.500 euros para el mejor Trabajo de Fin de Grado.

•500 euros para el segundo clasificado.

Desde Caja Rural de Salamanca se destaca la importancia de apoyar la formación y la investigación de los universitarios en un ámbito que conecta directamente con los valores de compromiso social y desarrollo sostenible. «El premio tiene como finalidad dar visibilidad a la aportación de los jóvenes al conocimiento de las cooperativas de crédito y reforzar el vínculo entre la universidad y el sector financiero cooperativo» – afirman desde la Entidad.

