Una jueza autoriza a una madre salmantina a vacunar a su hija pese a la oposición del padre

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Familia ha dictado la primera sentencia en Salamanca en la disputa de unos padres divorciados ante la vacunación de su hija de 10 años ante el coronavirus. La juez ha resuelto de manera ejemplar sobre los diferentes intereses y valores en conflicto en contra del criterio del padre que se oponía a la vacuna, al argumentar que “no estaba suficientemente desarrollada”.

En un auto dictado en 24 horas, la titular del Juzgado resuelve a favor de la madre y desmonta cada uno de los argumentos emitidos por parte del padre. Ambos progenitores comparten la custodia de la hija en común cuando se enfrentaron al dilema de la vacunación anunciada para los 10 años el 22 de diciembre en el Multiusos. Tras oponerse el padre, la madre optó por acudir al Juzgado de Familia para resolver esta disputa, aunque una vez iniciado el proceso se contagió de covid y no pudo hacerlo en la fecha indicada. El Ministerio Fiscal también emitió informe oral solicitando que la decisión fuera de la madre.

Los argumentos del padre para oponerse se basaron en que la vacuna no estaba “lo suficientemente desarrollada para saber qué efectos secundarios” con el tiempo pudieran producir, y en que, según aseguró en la declaración, “no hay estudios que avalen que sea necesaria para los menores ante la escasa entidad de los síntomas que produce el covid”. El padre pedía que se le hiciese una prueba serológica a la menor y, solo en el caso de que ya no tuviera ninguna protección, se le vacunara.

La magistrada aclara que no corresponde a la Justicia entrar en “debates científicos” y aclara que entre los propios expertos hay aún mucho desconocimiento sobre el origen de la pandemia, la evolución y el desarrollo de las vacunas. No obstante, califica de “innegable” que “desde la existencia de las vacunas, la mortalidad, la gravedad, y las consecuencias que produce la infección por covid ha disminuido, y la asistencia sanitaria por causas graves corresponde proporcionalmente a más personas sin vacunar que vacunadas”.

Asimismo, señala en su argumentación que “está acreditado” que las personas vacunadas no solo tienen menos riesgo de “tener consecuencias graves en caso de infección”, sino también “menor carga viral para transmitir frente a terceros”. “De por sí vacunar a la menor no va contra su interés, más aun cuando en el calendario de vacunas de 2022 de la Asociación de Pediatría incluye la vacunación de mayores de 5 años contra el covid, las autoridades sanitarias españolas (...) no siendo una cuestión meramente nacional, sino mundial”.

“A día de hoy —incide la magistrada—no hay estudios que consideren que a los menores les causa un mayor perjuicio la vacuna, que de no vacunarse, para su salud”.

Frente al argumento de que los menores no desarrollan enfermedad grave, la juez recuerda que “infectan y no son inmunes”. “Si bien en muchos casos el desarrollo de la enfermedad no es grave en cuanto a síntomas de la misma manera que el padre manifiesta que se desconoce el futuro de las secuelas de las vacunas, también se desconoce el futuro de los menores infectados que no se han vacunado aún”, responde.

La magistrada también se anticipa ante la invocación del padre ante las “posibles responsabilidades futuras” en las que podría incurrir la madre por vacunar a la menor y le recuerda que “en todas las actividades que realiza existe un riesgo de que pueda sucederle algo”. Así, invita a no responsabilizarse de una u otra decisión y centrarse en las certezas: “La OMS considera que la vacunación de los menores es beneficiosa para los mismos a título sanitario, social y educativo para evitar retrocesos en su formación de todos sus aspectos evolutivos”.

Tras dar la autorización a la madre, la progenitora señala que su hija se vacunará el próximo 11 de marzo cuando se cumpla el tiempo que deben esperar los contagiados aún sin vacunar.