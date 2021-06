Una docena de multas por no llevar la mascarilla en Salamanca la víspera de su ‘eliminación’ en exteriores

La Policía local de Salamanca impuso la noche de este viernes doce multas a personas que no pudieron aguantar unas horas y no llevaban puesta la mascarilla. A partir de las 00:00 de este sábado ya no es obligatorio usarla en exteriores, salvo que no se cumpla la distancia de seguridad de metro y medio.

Como todavía no se había levantado esta restricción, los agentes continuaron haciendo su trabajo, una labor en la que también impusieron tres denuncias por consumo de tabaco sin guardar la distancia de seguridad -eso no cambia este sábado- y otras dos por botellones, algo ya habitual cuando llega el fin de semana.

Cabe recordar que las mascarillas dejan de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes.

La medida está incluida en el Real Decreto Ley de flexibilización de la mascarilla que aprobó el jueves el Consejo de Ministros y es de cumplimiento nacional, aunque algunas comunidades autónomas la habían visto precipitada, sobre todo, ahora que parece que la incidencia vuelve a aumentar ligeramente en algunas provincias.

No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público.

Asimismo, no tendrán que llevar mascarillas los ancianos en cuyas residencias el 80 por ciento tenga la pauta completa de vacunación, si bien los trabajadores que les atienden sí tengan que llevarla y las personas que les visiten.

Tampoco tendrán que llevarla las personas con alguna enfermedad que les impida a utilizarla, ni los pasajeros de barcos o buques en sus camarotes o cuando estén en la cubierta y se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.

Se aconseja, por lo tanto, llevar siempre una encima.